Haberler

Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi

Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi Haber Videosunu İzle
Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam’ın efsanelerinden Kadir İnanır'ın cenazesinde fenalaşan Türkan Şoray, yakın dostunun vefatı sonrası katıldığı ilk söyleşide gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Basın mensuplarının soruları karşısında kelimeler boğazında düğümlenen Şoray, sahnede "Gerçekten acımız çok taze. Çok büyük bir kayıp… Benim de her zaman kalbimde olacak" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Yeşilçam’ın efsanevi ismi Kadir İnanır’ın geçtiğimiz gün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmasının ardından, en yakın dostlarından Türkan Şoray katıldığı bir etkinlikte duygu dolu anlar yaşadı.

KELİMELER BOĞAZINDA DÜĞÜMLENDİ

Cenaze töreninde fenalık geçiren ve derin bir üzüntü yaşayan Şoray, daha önceden planlanan bir söyleşi programı kapsamında bugün sevenleriyle bir araya geldi.

Söyleşi öncesinde basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Şoray, gazetecilerin İnanır’ın vefatına yönelik soruları karşısında konuşmakta hayli zorlandı. Acısı yüzüne yansıyan Türk sinemasının “Sultan” lakaplı oyuncusunun kelimeleri boğazında düğümlendi.

SAHNEDE DE GÖZYAŞLARIYLA MÜCADELE ETTİ

Daha sonra program kapsamında sahneye çıkan ve salondaki katılımcılara hitap eden Türkan Şoray, Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili yürek burkan ifadeler kullandı.

Yaşadığı derin hüznü sahnede de gizleyemeyen ve gözyaşlarıyla mücadele eden usta oyuncu, “Aslında sizlerle burada birlikte olmak için çok önceden söz verdiğimde bu acı olay yaşanmamıştı. Gerçekten acımız çok taze. Çok büyük bir kayıp… Benim de her zaman kalbimde olacak” dedi.

Kaynak: Haberler.com
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz

Türkiye'yi ayağa kaldıran karar işe yaramadı! Netanyahu'ya soğuk duş
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek

İran'a, aylarca vurduğu ülkeden milyarlar akacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor

El sıkışıldı! Ezeli rakibe imza atıyor
Çekya'da teknik direktör Koubek istifa etti

Montella ''Kader'' demişti! Bir istifa daha geldi
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti

Bakan Gürlek duyurdu: Bir ilimizdeki havalimanında hizmete başlandı
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama

Bu çocuklar, özel harekatın operasyonuyla yakalandı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız

Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız