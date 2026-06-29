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Penaltı canavarı kaleci, 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu

Penaltı canavarı kaleci, 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu
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Altınordu altyapısından yetişen genç kaleci Arif Şimşir, Süper Lig ekibi Çorum FK'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 8 penaltının 7'sini kurtararak başarılı performans sergileyen Şimşir, Altınordu'ya 750 bin Euro bonservis geliri sağladı.

Altınordu altyapısından yetişen ve sergilediği başarılı grafik ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki genç kaleci Arif Şimşir, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya transfer oldu. 

ALTINORDU 750 BİN EURO KAZANDI

Bu transferden İzmir temsilcisi Altınordu, 750 bin Eurobonservis geliri elde etti. Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre, Altınordu ayrıca oyuncunun gelecekteki olası transferinden yüzde 25 pay alma hakkını da sözleşmeye ekletti. Genç yetenek, 2027'ye kadar olan sözleşmesini karşılıklı feshederek yeni takımına katıldı.

8 PENALTININ 7'SİNİ KURTARDI

Geçtiğimiz sezon karşı karşıya kaldığı 8 penaltı atışının 7'sini kurtararak "penaltı canavarı" lakabını alan genç file bekçisi, yeni takımıyla kariyerinde önemli bir adım attı.

Ece Güneş
Ece Güneş
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