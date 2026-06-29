Haberler

Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı Haber Videosunu İzle
Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekranların sevilen yüzü Melis Sezen, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor. İzmir Ildır'dan peş peşe yeni tatil pozları paylaşan ünlü oyuncu, doğal güzelliğiyle dikkat çekerken tatil beldesi için "Reklam değil, aşırı sevgim" notunu düştü.

  • Melis Sezen, İzmir'in Ildır bölgesinde tatil yapıyor.
  • Sezen, tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
  • Paylaşımında Ildır'ı 'mistik yaz çiçeği' ve 'saklı cennet' olarak tanımladı.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Melis Sezen, tatil sezonunun tadını doyasıya çıkarıyor. Enerjik tavırları ve samimi halleriyle bilinen Sezen, sosyal medya hesabı üzerinden tatil rotasından yeni kareler yayınlayarak hayranlarının beğenisine sundu.

YAZIN TADINI ÇIKARIYOR

Sezonun yorgunluğunu atmak için kendini doğanın ve denizin kollarına bırakan ünlü oyuncu, peş peşe yayınladığı yeni tatil kareleriyle magazin gündeminde bir kez daha adından söz ettirdi. Samimi pozları ve kendine has şık tarzıyla öne çıkan Sezen'in paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

"BENİM MİSTİK YAZ ÇİÇEĞİM"

Gittiği tatil beldesi olan İzmir'in Ildır bölgesine duyduğu hayranlığı gizlemeyen güzel oyuncu, renkli fotoğraflarına romantik ve içten bir not eklemeyi de ihmal etmedi. Paylaşımında herhangi bir sponsorluk veya iş birliği anlaşması olmadığını özellikle belirten Sezen, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Benim mistik yaz çiçeğim, kadim ruhlu saklı cennetim penceremden her anın ve adaların başka büyüleyici Ildır. Reklam değil benim aşırı sevgim."

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Melis Sezen'in hem doğal güzelliğini gözler önüne seren fotoğrafları hem de Ildır'a olan sevgisini içtenlikle dile getirdiği bu gönderisi, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Tatil kareleri, kısa süre içinde hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMesut:

Edep haya herkeste olmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısafak simsek:

biraz ucundan göSterseydin sana cesur derlerdi, tüh

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNeslihan Bay:

Avrupa'da milyoncu oyuncular vardır hala tatil yaparken çalışan tarafındayız biz sjsjsj

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDilek Saricicek:

Ah, ne güzel günler vardı ya... ?? Şimdi herkes telefonuna yapışıp fotoğraf paylaşıyor ama o eski masalsı tatil günleri geri gelmez sanırım ?? Yine de Melis güzel durmuş, emeğine sağlık ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı

Federasyon Başkanı, Dünya Kupası'na veda sonrası istifa etti
'TikTok'ta beğeni' tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı

Lise öğrencisi, akılalmaz sebeple canından oluyordu
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası

Postacı kılığıyla gelip öldürdü! Cinayetin ardından intikam çıktı
Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı

Kriz Rusya'yı sardı! Saatlerce bekledikten sonra birbirlerine girdiler
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Kadının durumu ağır! Evdeki arkadaşları gözaltına alındı