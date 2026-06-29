Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Melis Sezen, tatil sezonunun tadını doyasıya çıkarıyor. Enerjik tavırları ve samimi halleriyle bilinen Sezen, sosyal medya hesabı üzerinden tatil rotasından yeni kareler yayınlayarak hayranlarının beğenisine sundu.

YAZIN TADINI ÇIKARIYOR

Sezonun yorgunluğunu atmak için kendini doğanın ve denizin kollarına bırakan ünlü oyuncu, peş peşe yayınladığı yeni tatil kareleriyle magazin gündeminde bir kez daha adından söz ettirdi. Samimi pozları ve kendine has şık tarzıyla öne çıkan Sezen'in paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

"BENİM MİSTİK YAZ ÇİÇEĞİM"

Gittiği tatil beldesi olan İzmir'in Ildır bölgesine duyduğu hayranlığı gizlemeyen güzel oyuncu, renkli fotoğraflarına romantik ve içten bir not eklemeyi de ihmal etmedi. Paylaşımında herhangi bir sponsorluk veya iş birliği anlaşması olmadığını özellikle belirten Sezen, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Benim mistik yaz çiçeğim, kadim ruhlu saklı cennetim penceremden her anın ve adaların başka büyüleyici Ildır. Reklam değil benim aşırı sevgim."

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Melis Sezen'in hem doğal güzelliğini gözler önüne seren fotoğrafları hem de Ildır'a olan sevgisini içtenlikle dile getirdiği bu gönderisi, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Tatil kareleri, kısa süre içinde hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Haberler.com