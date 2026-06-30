16 yaşındaki kız 'Rüyamda beni boğuyordu' diyerek annesini katletti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, annesini evde bıçaklayarak öldürdü.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP POLİSE HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki D.E., annesi Servet Tekir'i evde bıçakladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli, annesini öldürdüğünü bildirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekiplerini kapıda karşılayan D.E.'nin, "Annemi ben öldürdüm" diyerek teslim olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Servet Tekir'in aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRDÜĞÜ RÜYANIN ETKİSİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan D.E.’nin, ifadesinde rüyasında annesi Servet Tekir'in kendisini boğduğunu gördüğünü, uykudan uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle annesini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

KÜÇÜK KARDEŞİ SES DUYMAMIŞ

Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E.'nin ise ifadesinde gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan D.E., Saimbeyli İlçe Emniyet Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Feke Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılık ve mahkemedeki işlemleri tamamlanan D.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı