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Bitlis'te çöp konteyneri caddeye düştü, korku dolu anlar kamerada

Bitlis'te çöp konteyneri caddeye düştü, korku dolu anlar kamerada
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde hareket ederek kaymaya başlayan çöp konteyneri, ilçenin en işlek caddelerinden birinde tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hareket ederek kaymaya başlayan çöp konteyneri, ilçenin en işlek caddelerinden birinde tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Konteynerin araçlara çarptığı ve yayaların arasından geçtiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Erkizan Mahallesi Şehit Erdoğan Gökbulak Caddesi üzerinde aniden hareket eden tekerlekli çöp konteyneri, ilçenin en işlek caddelerinden birinde metrelerce sürüklenerek ilerledi. Yol boyunca park halindeki ve seyir halindeki araçların arasından geçen konteyner, zaman zaman araç ve yayalara çarparken, o sırada caddede bulunan vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. Çöp konteynerinin çarptığı bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çöp konteynerinin cadde boyunca ilerlediği ve çevrede kısa süreli paniğe neden olduğu görüldü. Caddede seyir halinde olan bazı araçların yolun ortasında durarak kendilerine doğru gelen çöp konteynerinden kaçmak isterken, konteynerin araçlara çarptığı görüldü. Konteynerin araçlara çarptıktan sonra başka bir caddeye girerek ilerlemeye devam etmesi de görüntülere yansıdı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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