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İnanılmaz bir son! Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 90+6'da belli oldu

İnanılmaz bir son! Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 90+6'da belli oldu
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya'yı Gabriel Martinelli'nin 90+6'da attığı golle 2-1 yenerek üst tura çıktı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya karşı karşıya geldi. Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'ndaki mücadeleyi Brezilya, 2-1 kazandı.

JAPONYA ÖNE GEÇTİ, BREZİLYA GERİDEN GELDİ

Japonya, 29. dakikada Sano'nun uzak mesafeden şık golüyle öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan Brezilya, 56. dakikada Casemiro ile skora denge getirdi. Geri kalan dakikalarda baskısını artıran sambacılar, aradığı golü son saniyelerde buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Martinelli, 90+6'da takımını öne geçiren golü attı. 

EDERSON YEDEK BEKLEDİ

Carlo Ancelotti yönetiminde Brezilya'da Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Ederson, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve oyuna girmedi. 

SIRADAKİ RAKİP FİLDİŞİ YA DA NORVEÇ

Bu sonuçla birlikte Brezilya, adını son 16 turuna yazdırdı. Sambacılar, son 16 turunda Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. Japonya ise turnuvaya veda etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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