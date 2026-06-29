Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde, süreli sağlık kurulu raporlarının yenilenmesine ilişkin uygulanan geçici kolaylaştırıcı düzenleme kapsamında engelli vatandaşlar ücretsiz ulaşım haklarından rapor yenilemeden yararlanmaya devam ediyordu. Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu geçici uygulamayı sonlandırmasıyla birlikte, Ulusal Engelli Veri Bankası ve e-Rapor sistemi üzerinden rapor doğrulama sürecine yeniden başladı. Bu sebeple İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM, engelli İstanbulkart kullanıcılarının ücretsiz ulaşım hakkının kesintisiz devam etmesi amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan işlemler sonucunda 433 bin 400 kullanıcıdan, 233 bin 128 kullanıcının ücretsiz ulaşım hakkı (vizeleme işlemi) herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmadan ücretsiz kullanım hakları otomatik olarak uzatıldı. Rapor bilgileri Sağlık Bakanlığı sistemlerinde doğrulanamayan 200 bin 272 kullanıcı için ise BELBİM tarafından SMS yoluyla bilgilendirilerek güncel rapor numaralarını bildirmeleri istendi.

KESİNTİSİZ ÜCRETSİZ ULAŞIM İÇİN 30 HAZİRAN’A KADAR BİLGİLER GÜNCELLENMELİ

Güncel rapor bilgisini iletmesi gereken kullanıcıların, ücretsiz ulaşım hakkının kesintisiz devamı için güncel rapor numaralarını 30 Haziran 2026 tarihine kadar BELBİM’e iletmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra da güncel rapor numarası iletilebilecek ancak rapor bilgisi doğrulanana kadar ücretsiz ulaşım hakkı tanımlanamayacağından, bu süre içinde yapılan geçişler ücretli olarak gerçekleşecek. Bu nedenle kullanıcıların ulaşımda ücretsiz geçiş hakkından kesintisiz yararlanabilmesi için güncelleme işlemini belirtilen tarihe kadar tamamlaması önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı sistemlerinde rapor bilgileri doğrulanan ve ücretsiz ulaşım hakkı tanımlanan kullanıcılar, herhangi bir başvuru yapmadan ücretsiz ulaşım hakkından yararlanmaya devam edecek. Dolayısıyla SMS almayan kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor.

Güncelleme yapmak için ISTRPR yazdıktan sonra boşluk bırakıp T.C. Kimlik Numarası yazıp boşluk bırakıp rapor numarası yazılarak 6235’e SMS gönderilmesi gerekiyor.

ALO 153 ÜZERİNDEN DESTEK ALINABİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik yaklaşımı doğrultusunda, engelli vatandaşların şehir içi ulaşımdan kesintisiz yararlanabilmesi için süreç yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden destek alabilir; İstanbulkart’ın resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruları takip edebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

-Bu yeni bir uygulama mı?

Hayır, pandemi döneminde geçici olarak durdurulan rapor doğrulama süreci Sağlık Bakanlığı düzenlemesi doğrultusunda yeniden başlatılmıştır.

-Kimlerin işlem yapması gerekiyor?

Yalnızca Sağlık Bakanlığı sistemlerinde rapor bilgisi doğrulanamayan ve bu nedenle SMS ile bilgilendirilen engelli İstanbulkart kullanıcılarının güncel rapor numarasını iletmesi gerekiyor.

-SMS almadım. İşlem yapmalı mıyım?

Hayır, rapor bilgisi doğrulanan ve ücretsiz ulaşım hakkı tanımlanan kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

-30 Haziran'dan sonra güncelleme yapılabilir mi?

Evet, 30 Haziran’dan sonra da güncel rapor numarası iletilebilir; ancak rapor bilgisi doğrulanana kadar ücretsiz geçiş hakkı tanımlanamayacağı için bu sürede geçişler ücretli olur.

-Bu çalışma neden yapılıyor?

Engelli İstanbulkart kullanıcılarının ücretsiz ulaşım hakkından kesintisiz yararlanabilmesi için rapor bilgilerinin Sağlık Bakanlığı sistemleri üzerinden güncel olarak doğrulanması gerekiyor.

Kaynak: ANKA