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Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz

Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma kararına yanıt vermeyeceklerini belirterek, bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğunu söyledi.

İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarına yönelik aldığı karara değinen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz." dedi.

PAŞİNYAN: BU MESELENİN SİLAH OLARAK KULLANILMASINA DAHİL OLMAYACAĞIZ

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin toplantısının ardından, İsrail hükümetinin aldığı karara ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Söz konusu karara ilişkin Paşinyan, "Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİİL'DEN SKANDAL "SOYKIRIM" KARARI

İsrail hükümeti, dün Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarını oybirliğiyle "soykırım" olarak tanıma kararı almıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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