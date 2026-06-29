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Sokakta 5 kişiyi bıçaklayıp 75 yıl ceza almıştı; cezaevinde intihar etti

Sokakta 5 kişiyi bıçaklayıp 75 yıl ceza almıştı; cezaevinde intihar etti
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ESKİŞEHİR'de kar maskesi takıp hücum yeleği giyerek sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayıp tutuklu yargılandığı mahkemede 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim (20), cezaevinde intihar etti.

ESKİŞEHİR'de kar maskesi takıp hücum yeleği giyerek sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayıp tutuklu yargılandığı mahkemede 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim (20), cezaevinde intihar etti.

Tepebaşı ilçesinde 2024 yılı Ağustos ayında kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda Küçükyetim, buradaki çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaraladı. Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sanal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklu yargılanan Küçükyetim, geçen yıl eylül ayındaki karar duruşmasında, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası veridi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından 18 Ağustos 2024 tarihinde Eskişehir Adliyesi'nde tutuklanan Arda Küçükyetim, cezaevindeki yaklaşık 1 yıl 10 aylık sürecin ardından akşam saatlerinde intihar ederek hayatına son verdi. Küçükyetim'in cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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