Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor
Galatasaray, transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile el sıkıştı. Duran, sarı-kırmızılı takımdan yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacak ve 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralanacak.
- Galatasaray, Al Nassr'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile prensip anlaşmasına vardı.
- Jhon Duran, Galatasaray'a 1 yıllığına bedelsiz kiralanacak ve yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacak.
- Jhon Duran, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak 21 maçta 5 gol ve 3 asist yaptı.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalarda transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile el sıkıştı.
JHON DURAN İLE ANLAŞILDI
Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Galatasaray yönetimi, bonservisi Al Nassr'da olan Kolombiyalı oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’un onayından geçen transferde Duran'ın sarı-kırmızılı ekipten yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacağı öğrenildi.
MALİYETSİZ KİRALANACAK
Suudi ekibi ile yapılan anlaşma doğrultusunda Galatasaray, Jhon Duran'ı 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralayacak. Mauro Icardi’nin takımdaki geleceğinden bağımsız olarak yürütülen bu operasyonda resmi açıklamanın temmuz ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe’de kiralık olarak geçiren Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla çıktığı 21 karşılaşmada 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Özellikle derbilerde sahneye çıkan oyuncu, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında attığı kritik gollerle dikkat çekmişti.