Haberler

Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor

Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile el sıkıştı. Duran, sarı-kırmızılı takımdan yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacak ve 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralanacak.

  • Galatasaray, Al Nassr'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile prensip anlaşmasına vardı.
  • Jhon Duran, Galatasaray'a 1 yıllığına bedelsiz kiralanacak ve yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacak.
  • Jhon Duran, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak 21 maçta 5 gol ve 3 asist yaptı.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalarda transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile el sıkıştı.

JHON DURAN İLE ANLAŞILDI

Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Galatasaray yönetimi, bonservisi Al Nassr'da olan Kolombiyalı oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’un onayından geçen transferde Duran'ın sarı-kırmızılı ekipten yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacağı öğrenildi.

MALİYETSİZ KİRALANACAK

Suudi ekibi ile yapılan anlaşma doğrultusunda Galatasaray, Jhon Duran'ı 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralayacak. Mauro Icardi’nin takımdaki geleceğinden bağımsız olarak yürütülen bu operasyonda resmi açıklamanın temmuz ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. 

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe’de kiralık olarak geçiren Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla çıktığı 21 karşılaşmada 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Özellikle derbilerde sahneye çıkan oyuncu, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında attığı kritik gollerle dikkat çekmişti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100. Gazi Koşusu'nda 20 bin liraya satılan menü tartışma konusu oldu

100. Gazi Koşusu'nda 20 bin liraya satılan menü tartışma konusu oldu
Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz

Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif
Amedspor transferde durmuyor! Bir sürpriz isim daha duyuruldu

Amedspor'u tutabilene aşk olsun! Bir sürpriz transfer daha duyuruldu
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi
Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncunun saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi