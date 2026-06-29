Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalarda transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile el sıkıştı.

JHON DURAN İLE ANLAŞILDI

Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Galatasaray yönetimi, bonservisi Al Nassr'da olan Kolombiyalı oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’un onayından geçen transferde Duran'ın sarı-kırmızılı ekipten yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacağı öğrenildi.

MALİYETSİZ KİRALANACAK

Suudi ekibi ile yapılan anlaşma doğrultusunda Galatasaray, Jhon Duran'ı 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralayacak. Mauro Icardi’nin takımdaki geleceğinden bağımsız olarak yürütülen bu operasyonda resmi açıklamanın temmuz ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe’de kiralık olarak geçiren Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla çıktığı 21 karşılaşmada 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Özellikle derbilerde sahneye çıkan oyuncu, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında attığı kritik gollerle dikkat çekmişti.