Şevval Sam’dan Çeşme’de Kürtçe türkü ve zılgıt şovu

Türkiye'nin sevilen seslerinden Şevval Şam, İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’de sahne aldığı bir düğünde performansla geceye damgasını vurdu.

ZILGITLARLA COŞKUYU ZİRVEYE TAŞIDI

İş dünyasının tanınan isimlerinden Tekinalp Şirketler Grubu Başkanı Mehmet Tekinalp’in oğlunun evlilik merasiminde mikrofon başına geçen ünlü şarkıcı, repertuarıyla konukları büyüledi. Düğün davetlilerine sürprizlerle dolu bir müzik ziyafeti çeken Şevval Şam, gecenin ilerleyen saatlerinde sahnede zılgıt çekerek coşkuyu zirveye taşıdı.

KÜRTÇE PARÇALAR SESLENDİRDİ

Sam, daha sonrasında ardı ardına seslendirdiği Kürtçe parçalarla düğüne katılanlara hem eğlenceli hem de unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: Haberler.com