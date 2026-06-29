Son 3 turnuvada da aynı hüsran! Japonya için yine olmadı, yine olmadı

Japonya Milli Takımı’nın büyük turnuvalardaki son dakika şanssızlığı, 2026 Dünya Kupası’nda da yakasını bırakmadı.

JAPONYA'NIN KADERİ YİNE DEĞİŞMEDİ

Geçmiş turnuvalarda trajik vedalar yaşayan Samuraylar, bu kez son 32 turunda dünya devi Brezilya ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan ve 1-1’lik eşitlikle geçilen maçın uzatma dakikalarında Japonya adeta bir deja vu yaşadı. Brezilya, 90+6. dakikada bulduğu golle skoru 2-1’e getirdi ve Japonya’yı turnuvanın dışına itti.

AKILLARA 2018 VE 2022 GELDİ

2018’de Belçika’ya 90+5’te yediği golle 3-2 kaybeden, 2022’de ise Hırvatistan’a penaltılarla elenen Japonlar, kaderini değiştirmeyi yine başaramadı. Son saniye golüyle bir kez daha yıkılan Japonya podyuma erken veda ederken, Brezilya adını bir üst tura yazdırdı.