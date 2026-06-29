Haberler

Son 3 turnuvada da aynı hüsran! Japonya için yine olmadı, yine olmadı

Son 3 turnuvada da aynı hüsran! Japonya için yine olmadı, yine olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika'ya 90+5'te yediği golle 3-2 kaybederek elenen Japonya, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda da son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla kaybederek elenmişti. Bu kez şanssızlığını kırmak isteyen Japonlar, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile karşılaştı. Samuraylar bu kez de 90+6'da yediği golle maçı 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Japonya Milli Takımı’nın büyük turnuvalardaki son dakika şanssızlığı, 2026 Dünya Kupası’nda da yakasını bırakmadı. 

JAPONYA'NIN KADERİ YİNE DEĞİŞMEDİ

Geçmiş turnuvalarda trajik vedalar yaşayan Samuraylar, bu kez son 32 turunda dünya devi Brezilya ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan ve 1-1’lik eşitlikle geçilen maçın uzatma dakikalarında Japonya adeta bir deja vu yaşadı. Brezilya, 90+6. dakikada bulduğu golle skoru 2-1’e getirdi ve Japonya’yı turnuvanın dışına itti.

AKILLARA 2018 VE 2022 GELDİ

2018’de Belçika’ya 90+5’te yediği golle 3-2 kaybeden, 2022’de ise Hırvatistan’a penaltılarla elenen Japonlar, kaderini değiştirmeyi yine başaramadı. Son saniye golüyle bir kez daha yıkılan Japonya podyuma erken veda ederken, Brezilya adını bir üst tura yazdırdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz

Türkiye'yi ayağa kaldıran karar işe yaramadı! Netanyahu'ya soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi
Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi

Türkan Şoray'ın kelimeleri o sorular karşında boğazına düğümlendi
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama

Bu çocuklar, özel harekatın operasyonuyla yakalandı
Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız

Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit

"Bizim için savaştan bile daha büyük bir tehdit"