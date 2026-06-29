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Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

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Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
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Arp sanatçısı Zeynep Öykü katıldığı radyo programında hem sorulara yanıt verdi hem de 6 aylık bebeğini emzirdi.

Türkiye'nin ilk ve tek Arp üreticisi ünvanıyla Kanada'da düzenlenecek Uluslararası Arp Kongresi'ne (One Harp World) Türkiye'yi temsil etmek üzere katılacak olan arp sanatçısı Zeynep Öykü, Radyo Sputnik'te 'Okan Aslan'la Gün Ortası' programına katıldı. 

"KIZIMI KANADA'YA DA GÖTÜRECEĞİM"

6 aylık bebeğinden hiç ayrılmadan hem üretime hem de sanatına devam ettiğini belirten Zeynep Öykü, canlı yayın sırasında kucağına aldığı bebeğini emzirdi. Öykü, "Doğduğundan beri kızım Gülperi'den bir saat bile ayrılmış değilim. Kanada'ya da götüreceğim. Biraz kuvvetlendiğinde Arp çalmaya da erken yaşta başlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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