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Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı

Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı Haber Videosunu İzle
Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
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Eskişehir'in Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde iddia göre hastane müdürü bir personeline defalarca yumruklayarak darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hastane binası ve bahçede yaşanan kavgada, çalışanın aldığı yumruk darbeleri nedeniyle bir süre sonra kendinden geçtiği, tekerlekli sandalyeyle götürüldüğü görüldü.

Eskişehir’in Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde, hastane müdürünün bir personeli defalarca yumruklayarak darp ettiği iddia edildi.

YUMRUK DARBELERİYLE KENDİNDEN GEÇTİ

Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bina içinde ve bahçede yaşanan arbede anları anbean kaydedildi. Görüntülerde, aldığı sert yumruk darbeleri nedeniyle bir süre sonra kendinden geçen çalışanın, güvenlikler tarafından tekerlekli sandalyeyle taşındığı görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarının sosyal medyada ve basında yer bulması üzerine, adli ve idari makamların konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Malesef bütün kurumlar bu hale geldi. Müdürler çalışanlarına köle gözüyle bakıyor. Aynı zamanda kendi şirketleri sanıyor.

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Olaya müdahale etmeyen zerzevatlara yazıklar olsun

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Haber YorumlarıBulent Simsek:

Güvenlikler hala adamı tutuyor güvenliklere de bir güvenlik lazım .

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Haber YorumlarıRealist:

sağlık personeline şiddet suç diye halkı korkutuyorlar.. Bu sefer birbirlerini yemişler...

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Haber YorumlarıYılmaz Yamak:

Ordaki güvenlikler ne işe yarıyor müdürse müdür müdahele etmesi müdür zorbasının engellenmesi etkisiz hale getirmeai lazım müdürün güvenlik görevlisi deyil devletin güvenlik görevlisidirler gevenlik görevlilerinin ve müdürün açığa alınması gerekir devlet daireleri kimsenin babasının çifliği deyil

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