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TFF'den yabancı kuralı ile ilgili yeni karar

TFF'den yabancı kuralı ile ilgili yeni karar
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak açıklamıştı. Kulüplerin itirazları sonrası federasyon, yeni bir karar alarak kuralı gözden geçireceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinden gelen ortak talep üzerine yabancı oyuncu kuralını yeniden gözden geçirecek.

KULÜPLERDEN DEĞİŞİM İSTEĞİ

Kulüpler Birliği’nin toplantısında Süper Lig takımlarının tamamı, mevcut 10+4 yabancı uygulamasının değiştirilmesini istiyor. Kulüpler büyük oranda 12+ modeline yönelirken, artı kısmındaki yaş sınırlı oyuncu sayısının 2 ile 5 arasında esnek olmasını talep ediyor.  Şu anki kuralda 10 yabancı oyuncuda yaş sınırı bulunmazken, kalan 4 oyuncunun 23 yaş ve altı olması zorunlu tutuluyor. Kulüpler bu yaş sınırlı oyuncu kotasında esneklik arıyor.

TFF İLE TEMASA GEÇİLECEK

Kulüpler Birliği, kısa süre içerisinde TFF ile temasa geçecek. Federasyonun, kulüplerin bu taleplerini değerlendirmesi ve yabancı kuralını masaya yatırması bekleniyor.

İsmail Elal
İsmail Elal
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