Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız

Yeni sezon öncesinde kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği giderek tırmanıyor.

DORTMUND, GUIRASSY İÇİN GERİ ADIM ATMIYOR

Sarı-lacivertli yönetimin hücum hattı için belirlediği öncelikli hedeflerin başında Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy geliyor ancak Alman kulübünün 30 yaşındaki golcü futbolcu için kapıyı 40 milyon Euro'dan açması ve bu fiyatta geri adım atmaması transfer sürecini çıkmaza soktu.

''BU PARAYI VERECEKSEK SORLOTH'A VERELİM''

Alman ekibinin 40 milyon Euro konusundaki katı tutumuna tepki gösteren Aziz Yıldırım, kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede çarpıcı bir duruş sergiledi. Yıldırım'ın, "40 milyon Euro'yu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Alexander Sörloth'a verelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.