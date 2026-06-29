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Almanya'daki silahlı saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi

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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade kentinde bir gençlik merkezi yakınında düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 6'ya, gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e yükseldi. Polis, saldırının nedeninin aile trajedisi olduğunu belirtti.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki bir gençlik merkezi yakınında gerçekleşen silah saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 3'e yükseldi.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki bir gençlik merkezi yakınında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı arttı. Lüneburg Emniyet Müdürlüğü, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini belirterek, saldırıda 4'ü kadın 1'i erkek 5 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı. Çok sayıda kişinin de saldırıda yaralandığını ifade eden Lüneburg Emniyet Müdürlüğü, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, bu nedenle can kaybının artabileceğini belirtti. Polis, gözaltına alınan şüpheli sayısının 3'e yükseldiğini belirterek, 2'sinin lüks bir araçla olay yerinden kaçmaya çalışan kişiler olduğunu ifade etti. Şüphelilerden birinin saldırgan olduğu aktarılarak, diğer 2 kişinin ise saldırganın yakın çevresinden olduğu bildirildi.

Polisin ilk tespitine göre saldırının nedeni aile trajedisi

Lüneburg Emniyet Müdürlüğünden bir polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, saldırı büyük ihtimalle gençlik merkezi bağlantılı bir ailevi sorun nedeniyle gerçekleşti. Sözcü, "Olay kadın cinayeti veya siyasi bir motifle ilgili değil, şiddet eyleminin nedeni gençlik bakım tesisi merkezli bir geniş aile trajedisi" dedi.

Polisin önümüzdeki saatlerde bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. - HAMBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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