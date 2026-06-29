Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Havalimanı'nda faaliyete geçirilen Adliye Ek Hizmet Birimi'nin işleyişi ve temel kuruluş gerekçesi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

ADLİ İŞLEMLER VAKİT KAYBI YAŞANMAKSIZIN YERİNDE TAMAMLANACAK

Bakan Gürlek, havalimanlarında hayata geçirilen bu yeni modelle birlikte yargı süreçlerinin hızlandırılmasını ve vatandaşların adalete erişiminin daha kolay bir hâle getirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Gürlek, uygulama ile hakkında yakalama kararı ya da yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin, havalimanlarında hiçbir vakit kaybı yaşanmaksızın yerinde tamamlanmasına imkân sağladıklarını vurguladı.

7 GÜN 24 SAAT BOYUNCA KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK

Yolcu sirkülasyonunun yüksek olduğu havalimanlarında kurulan bu özel adli birimler, 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz hizmet esasıyla çalışarak süreçlerin aksamadan yürütülmesini sağlıyor.

Havalimanlarındaki bu adli yapılanmanın mahkemelerin üzerindeki iş yükünü de hafiflettiğini ifade eden Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, adalet hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik hızlı, erişilebilir ve etkin adımları Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Bakan Gürlek’in konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;





Kaynak: Haberler.com