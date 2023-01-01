Yılbaşında şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı

2022 yılını geride bırakırken müzik dünyasının birçok ismi 2023'ü sahnede karşıladı. Farklı şehirlerde verdikleri konserlerle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü isimler, performanslarının yanı sıra sahne kıyafeteriyle de göz kamaştırdı.

2023'ü sahnede hayranlarıyla birlikte karşılayan kadın şarkıcılar sahne kostümleriyle de tüm dikkatleri üzerine çektiler. Sahne kıyafetlerini dekolteli seçen ünlü şarkıcılar hem cesaretleri hem de şıklıklarıyla geceye damga vurdu. İrem Derici, Hadise, Petek Dinçöz ve Simge başta olmak üzere ünlü isimler şıklık yarışına girdi. İşte ünlü isimlerin yılbaşına özel sahne kombinleri...

SİMGE

SELEN GÖRGÜZEL

LERZAN MUTLU

PETEK DİNÇÖZ

CEYLAN

HANDE YENER

EBRU YAŞAR

HÜLYA AVŞAR

GÜLBEN ERGEN

DEFNE SAMYELİ

HADİSE

İREM DERİCİ

GÜLŞEN