Yılbaşında şıklık yarışı! İrem Derici ve Petek Dinçöz dekoltesiyle herkesi gölgede bıraktı
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2022 yılını geride bırakırken müzik dünyasının birçok ismi 2023'ü sahnede karşıladı. Farklı şehirlerde verdikleri konserlerle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü isimler, performanslarının yanı sıra sahne kıyafeteriyle de göz kamaştırdı.
2023'ü sahnede hayranlarıyla birlikte karşılayan kadın şarkıcılar sahne kostümleriyle de tüm dikkatleri üzerine çektiler. Sahne kıyafetlerini dekolteli seçen ünlü şarkıcılar hem cesaretleri hem de şıklıklarıyla geceye damga vurdu. İrem Derici, Hadise, Petek Dinçöz ve Simge başta olmak üzere ünlü isimler şıklık yarışına girdi. İşte ünlü isimlerin yılbaşına özel sahne kombinleri...