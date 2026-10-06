Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da Payas-Dörtyol E-5 kara yolunda otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki 45 günlük evli çift yaralandı. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Ömer Çetinkaya'nın başından darbe aldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'da meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosikletteki 45 günlük evli çift yaralandı.
E-5'TE ARKADAN ÇARPTI
Kaza, Payas-Dörtyol E-5 kara yolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Ömer Çetinkaya idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Çetinkaya ve eşi motosikletten yere düşerek savruldu.
Yaralı çift, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömer Çetinkaya'nın başından darbe aldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
45 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLER
Öte yandan Çetinkaya çiftinin kazadan 45 gün önce evlendiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; otomobilin, aynı istikamette ilerleyen motosiklete arkadan çarptığı görüldü.