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Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı

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Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
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Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya'nın Polonya'yı 6-2 mağlup ettiği karşılaşmaya Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cher Ndour damga vurdu. İki gol atan Ndour'un kaleciyi önde görerek yaklaşık 70 metreden ağları havalandırması büyük beğeni toplarken, Beşiktaş taraftarları genç futbolcunun bonservisinin alınmamasına yönelik yorumlarda bulundu.

  • İtalya U21, Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Polonya U21'i 6-2 mağlup etti.
  • Fiorentina'da forma giyen Cher Ndour, Polonya U21 karşısında iki gol attı ve ikinci golünü yaklaşık 70 metreden kaydetti.
  • Cher Ndour, 2024-25 sezonu başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu ve siyah-beyazlı formayla 22 resmi maça çıkıp 1 gol, 2 asist yaptı.

Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda İtalya U21, sahasında Polonya U21'i 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın öne çıkan ismi, bir dönem Beşiktaş forması giyen Cher Ndour oldu.

İTALYA FARKLI KAZANDI, NDOUR YILDIZLAŞTI

Fiorentina forması giyen orta saha oyuncusu, Polonya karşısında iki kez fileleri havalandırdı. Ndour'un özellikle ikinci golü karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

KALECİYİ ÖNDE GÖRÜNCE 70 METREDEN VURDU

Kendi yarı sahasının önünde topu kazanan Ndour, Polonya kalecisi Marcel Lubik'in kalesinden oldukça uzakta olduğunu fark etti. Hiç tereddüt etmeden yaklaşık 70 metreden sağ ayağıyla kaleyi deneyen 21 yaşındaki futbolcu, topu ağlarla buluşturarak muhteşem bir gole imza attı. Ndour'un uzun mesafeden kaydettiği gol, Arda Güler'in daha önce attığı uzun mesafeli golü de akıllara getirdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Cher Ndour'un attığı golün ardından Beşiktaş taraftarları eski futbolcularının performansına kayıtsız kalmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Senin nasıl bonservisini alamadık?" ve "Cher Ndour hakikaten iyi futbolcuydu" şeklinde yorumlarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA 22 MAÇA ÇIKTI

Cher Ndour, 2024-25 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 22 resmi karşılaşmaya çıkan İtalyan futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ndour, Beşiktaş formasıyla tek golünü Bodrum FK karşısında kaydetti. Sezon sonuna kadar devam etmesi planlanan kiralık sözleşmesi Şubat 2025'te erken sonlandırılan Ndour ile yollar ayrılmıştı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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