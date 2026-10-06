Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest

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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan kriz yeni bir boyut kazandı. Danimarka maçı öncesinde milli takım kampından ayrılan Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu olurken, yıldız futbolcudan Jorge Jesus'a yönelik çok sert bir çıkış geldi.

RONALDO'DAN JORGE JESUS'A REST

CNN Portugal'ın aktardığına göre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus görevde olduğu sürece Portekiz Milli Takımı'na geri dönmeyeceğini söyledi. Ronaldo'nun, "Jorge Jesus teknik direktör olduğu sürece Portekiz Milli Takımı'na dönmem." dediği öne sürüldü. Bu sözlerle birlikte Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasının ardından başlayan tartışma daha da büyüdü.

DANİMARKA MAÇI ÖNCESİ KAMPTAN AYRILMIŞTI

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kamptan ayrılmıştı. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılması sonrasında gözler Portekiz Milli Takımı'na çevrilirken, Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki durum da merak konusu olmuştu. Son olarak ortaya çıkan sözler, Ronaldo'nun Jesus konusunda tavrının oldukça net olduğunu gösterdi.

FEDERASYON İKİ İSMİ BULUŞTURMAK İSTEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Portekiz Futbol Federasyonu'nun krizin çözülmesi için devreye girdiği belirtilmişti.

Federasyonun Jorge Jesus ile Cristiano Ronaldo'nun bir araya gelmesini istediği, Jesus'un da Ronaldo ile görüşme teklifini kabul ettiği aktarılmıştı. Ancak Ronaldo cephesinden gelen son açıklama, krizin henüz çözüme kavuşmadığını ortaya koydu.

JORGE JESUS GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Jorge Jesus'un federasyondan gelen görüşme teklifine olumlu yaklaştığı ve Cristiano Ronaldo ile görüşmeyi kabul ettiği belirtilmişti. Ronaldo'nun ise "Jorge Jesus teknik direktör olduğu sürece Portekiz Milli Takımı'na dönmem" sözleriyle tavrını net şekilde ortaya koyduğu aktarıldı.

GÖZLER RONALDO-JESUS KRİZİNE ÇEVRİLDİ

Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasıyla başlayan süreç, Ronaldo'nun son sözleriyle yeni bir aşamaya taşındı. Federasyonun iki tarafı bir araya getirme girişiminin ardından Ronaldo'nun Jesus görevde olduğu sürece milli takıma dönmeyeceğinin belirtilmesi, Portekiz cephesinde yaşanacak gelişmeleri merak konusu haline getirdi.