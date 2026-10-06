Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü

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Isparta'da yaşanan sıra dışı olay, trafikteki sürücüleri şaşkına çevirdi. Seyir halindeki cenaze nakil aracından düşen tabut, şoförün durumu fark etmesinin ardından yeniden araca konuldu.

SEYİR HALİNDEYKEN ARKA KAPAK AÇILDI

Olay, saat 15.00 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolu Akkent Kavşağı'ndaki trafik ışıkları yakınında meydana geldi. Cenaze nakil aracı kara yolunda ilerlediği sırada aracın arka kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. Kapağın açılmasıyla birlikte aracın içerisinde bulunan tabut yerinden çıktı.

CENAZENİN BULUNDUĞU TABUT YOLA DÜŞTÜ

Arka kapağın açılmasının ardından içerisinde cenaze bulunan tabut seyir halindeki araçtan yola düştü. Tabutun yola düşmesi üzerine cenaze nakil aracının şoförü durumu fark ederek aracını durdurdu. Aynı noktada seyreden diğer sürücüler de araçlarını durdurdu. Yaşanan olayın ardından şoför, yola düşen tabutun yanına giderek müdahale etti.

ŞOFÖR TABUTU YENİDEN ARACA YERLEŞTİRDİ

Cenaze nakil aracının şoförü, tabutu cenazeyle birlikte yeniden nakil aracına yerleştirdi. Tabutun tekrar araca konulmasının ardından cenaze nakil aracı yolculuğuna devam etti. Aracın arka kapağının neden açıldığına ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

OLAY ISPARTA-EĞİRDİR KARA YOLUNDA YAŞANDI

Olayın meydana geldiği Akkent Kavşağı, Isparta-Eğirdir kara yolu üzerinde bulunuyor. Tabutun yola düşmesinin ardından bölgedeki diğer sürücülerin de durmasıyla kısa süreli hareketlilik yaşandı. Şoförün tabutu tekrar araca yerleştirmesinin ardından araç bulunduğu noktadan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı