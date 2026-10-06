Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü

Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'da seyir halindeki cenaze nakil aracının arka kapağı açılınca içerisinde cenaze bulunan tabut yola düştü. Durumu fark eden şoför ve diğer sürücüler araçlarını durdururken, tabut yeniden cenaze nakil aracına yerleştirildi.
- Isparta-Eğirdir kara yolunda seyir halindeki cenaze nakil aracının arka kapağı açılarak içindeki tabut yola düştü.
- Cenaze nakil aracının şoförü durumu fark ederek aracı durdurdu ve tabutu yeniden araca yerleştirdi.
- Aracın arka kapağının açılma nedeni henüz belirlenemedi.
Isparta'da yaşanan sıra dışı olay, trafikteki sürücüleri şaşkına çevirdi. Seyir halindeki cenaze nakil aracından düşen tabut, şoförün durumu fark etmesinin ardından yeniden araca konuldu.
SEYİR HALİNDEYKEN ARKA KAPAK AÇILDI
Olay, saat 15.00 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolu Akkent Kavşağı'ndaki trafik ışıkları yakınında meydana geldi. Cenaze nakil aracı kara yolunda ilerlediği sırada aracın arka kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. Kapağın açılmasıyla birlikte aracın içerisinde bulunan tabut yerinden çıktı.
CENAZENİN BULUNDUĞU TABUT YOLA DÜŞTÜ
Arka kapağın açılmasının ardından içerisinde cenaze bulunan tabut seyir halindeki araçtan yola düştü. Tabutun yola düşmesi üzerine cenaze nakil aracının şoförü durumu fark ederek aracını durdurdu. Aynı noktada seyreden diğer sürücüler de araçlarını durdurdu. Yaşanan olayın ardından şoför, yola düşen tabutun yanına giderek müdahale etti.
ŞOFÖR TABUTU YENİDEN ARACA YERLEŞTİRDİ
Cenaze nakil aracının şoförü, tabutu cenazeyle birlikte yeniden nakil aracına yerleştirdi. Tabutun tekrar araca konulmasının ardından cenaze nakil aracı yolculuğuna devam etti. Aracın arka kapağının neden açıldığına ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
OLAY ISPARTA-EĞİRDİR KARA YOLUNDA YAŞANDI
Olayın meydana geldiği Akkent Kavşağı, Isparta-Eğirdir kara yolu üzerinde bulunuyor. Tabutun yola düşmesinin ardından bölgedeki diğer sürücülerin de durmasıyla kısa süreli hareketlilik yaşandı. Şoförün tabutu tekrar araca yerleştirmesinin ardından araç bulunduğu noktadan ayrıldı.