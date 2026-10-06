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ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek

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ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
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ABD Başkanı Donald Trump, 2009'da Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldürüp 32 kişiyi yaralayan eski Binbaşı Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladı. İnfaz gerçekleşirse Hasan, ABD ordusunda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kurşuna dizilerek idam edilen ilk asker olacak.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Fort Hood saldırısı faili Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesi kararını onayladı.
  • Nidal Hasan, 5 Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde düzenlediği saldırıda 13 kişiyi öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştı.
  • İnfaz gerçekleşirse ABD ordusunda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kurşuna dizilerek yapılan ilk idam olacak; ordunun son idamı ise 1961'de gerçekleşmişti.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde 2009 yılında düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldüren ve 32 kişiyi yaralayan eski Ordu Binbaşısı Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesine karar verildi. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in tavsiyesiyle alınan karar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandı. İnfaz gerçekleştirilirse ABD ordusunda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kurşuna dizilerek yapılan ilk idam olacak.

TRUMP İDAM KARARINI ONAYLADI

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesi yönündeki tavsiyenin Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından yapıldığını, Başkan Donald Trump'ın da kararı onayladığını açıkladı.

İnfazın tarih ve yerinin ABD Kara Kuvvetleri tarafından belirleneceğini aktaran Parnell, kararın ardından "Hasan için hesap günü nihayet geldi" ifadesini kullandı.

13 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 32 KİŞİYİ YARALADI

Eski ordu binbaşısı ve psikiyatrist Nidal Hasan, 5 Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde bulunan bir sağlık merkezinde ateş açtı.

Saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken 32 kişi yaralandı. Hasan, askeri mahkemedeki yargılama sonucunda 13 kez taammüden öldürme ve 32 kez taammüden öldürmeye teşebbüs suçundan mahkum edildi. Askeri jüri 2013 yılında Hasan hakkında ölüm cezası verilmesine karar verdi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA İLK OLACAK

Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesi halinde ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk yaşanacak. ABD ordusunda bu yöntemle idam edilen son asker, İkinci Dünya Savaşı sırasında firar ettiği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Er Eddie Slovik olmuştu. Slovik, 31 Ocak 1945'te Fransa'da kurşuna dizilerek idam edildi.

ABD ORDUSUNDA SON İDAM 1961'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ABD ordusunun gerçekleştirdiği son idam ise 1961 yılına uzanıyor. Er John Bennett, hakkındaki ölüm cezasının ardından asılarak idam edilmişti. Hasan'ın infazının gerçekleştirilmesi halinde ABD ordusu 65 yıl sonra ilk kez bir ölüm cezasını uygulamış olacak. Ancak infazın tarihi henüz açıklanmadı ve Hasan'ın federal mahkemelerde başvurabileceği hukuki yollar bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNizamettin Altunyay:

ismi hasan olmasa kesinlikle yapmazlardi

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