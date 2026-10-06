Beşiktaş'a Joe Willock'tan sevindirici haber

Beşiktaş'a Joe Willock'tan sevindirici haberGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği İngiliz orta saha oyuncusu Joe Willock için Newcastle United'dan sevindirici haber geldi. Kulüp, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği İngiliz orta saha oyuncusu Joe Willock için Newcastle United kulübünden sevindirici haber geldi.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Ada basınında yer alan bilgilere göre; Newcastle United, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joe Willock’tan bonservis geliri elde etmek istiyor. Bu doğrultuda İngiliz kulübü, oyuncu için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.
GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLIYOR
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Joe Willock transferinden vazgeçmediklerini ve devre arası transfer döneminde Newcastle United ile yeniden masaya oturacaklarını ifade etmişti.
SEZON PERFORMANSI
Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon görev aldığı 7 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırarak skorer bir grafik sergiledi.