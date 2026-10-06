Haberler

Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fon krizi soruşturmasında eski bürokrat Osman Arıkan Nacar'ın adı 20 milyar TL'lik işlem iddiasıyla gündeme geldi. Nacar'ın kriz öncesinde bu tutarı çekerek yurt dışına çıktığı öne sürülürken, şirket ortağı Ali Göl'ün aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

  • Eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar'ın fon krizi öncesi 20 milyar TL çekerek yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.
  • Nacar'ın sistemden çektiği iddia edilen 20 milyar TL, fon krizinde tek bir kişiyle ilişkilendirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.
  • Nacar'ın şirket kayıtlarında ortak olarak görüldüğü Ali Göl, aynı soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı fon krizi soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda geçmişte önemli görevler üstlenen ve AK Parti'den iki kez aday adayı olan eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar'ın, kriz öncesi 20 milyar TL çekerek yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

KRİZİN EN BÜYÜK RAKAMI

Oda TV'nin haberine göre; yatırımcıların mağdur olduğu skandalda, kriz patlak vermeden önce çıkma kararı alan isimler de netleşmeye başladı. Nacar'ın sistemden çektiği iddia edilen 20 milyar TL, şu ana kadar fon krizinde tek bir kişiyle ilişkilendirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

ESKİ BAKANIN KAZANCINI 10'A KATLADI

Söz konusu tutarın büyüklüğü, skandalda adı geçen ve 2,2 milyar TL kazanç sağladığı iddia edilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın elde ettiği rakamı yaklaşık 10'a katlamasıyla dikkat çekti.

ORTAĞI TUTUKLANDI, AĞUSTOS'TAKİ ŞİRKET DEVRİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında Nacar'ın ticari ilişkileri de inceleme altına alındı. Nacar'ın şirket kayıtlarında ortak olarak görüldüğü Ali Göl'ün aynı soruşturma dahilinde tutuklandığı bildirildi.

İkilinin ticari faaliyetleri yakın geçmişteki borsa ve şirket devri kayıtlarına da yansıdı. Nacar ve Göl'ün, başka bir ortakla birlikte Ağustos 2026'da E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin yüzde 63,85'lik hissesini devraldığı ortaya çıktı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre üç ortağın şirkette yüzde 21,28'er oranında payı bulunurken, Rekabet Kurulu'nun da yine ağustos ayında E-Data'nın ortak kontrolünün söz konusu isimlere devredilmesine resmi onay verdiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Birleşik Krallık'ta plastik içeren ıslak mendiller yasaklanıyor

Milyonların kullandığı ürün için yasak geliyor! Tarih belli oldu
Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık

Şahinlerden birlik yemeği: Onlarca araç, yüzlerce kişi...
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerhat ÇINAR:

Haberin mesajı: Fatma'dan daha çok çalanlar var, boşverin Fatma'yı. Ayrıca kendisi "eski" bakandı. Unutun gitsin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

kokuşmuş sorumluluk almayan düzen o kadar zarar beceriksizlikten sonra istifayı akıllarından bile geçirmiyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı rüşvete aracılıktan tutuklandı

Görüntüdeki kişi bir Cumhuriyet savcısı! Suçlamalar hayli vahim
Park halindeki araçta kurşun yağmuru! 34 yaşındaki adam kurtarılamadı

Şehrin ortasında kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu
Türkan Şoray'dan Göksel Arsoy'a duygusal veda

İlk filmlerini onunla çevirmişti: Sultan, Altın Çocuk'a veda etti

Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı

Sessiz sedasız dev indirim geldi! Hesaplar bir gecede değişti
Firma kıyafeti giyip iş makinesiyle yer altındaki 1 milyon TL'lik kabloları çaldılar

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Değeri dudak uçuklatıcı
Ajda Pekkan Göksel Arsoy ile olan bir fotoğraf karesini paylaştı: Çok kıymetliydi

Süperstar'dan Yeşilçam'ın efsanesine duygusal veda: O kareyi paylaştı
Blok3'e hapis cezası! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı! Hapis cezası verildi
Takla atan otomobil 2 tır sürücüsünün üzerine uçtu: 6 yaralı

Yol kenarında bekleyenlerin üzerine uçtu: Çok sayıda yaralı var