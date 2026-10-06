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Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi

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Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi Haber Videosunu İzle
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
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Fenerbahçe'nin yeni sezon kaleci formasının satışa çıkmasının ardından Ederson için düzenlenen imza günü büyük ilgi gördü. Saat 14.00'te başlayan organizasyon öncesinde Chobani Stadı'na akın eden sarı-lacivertli taraftarlar yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Yoğun ilginin ardından belirlenen kontenjan tamamen doldu.

  • Fenerbahçe, 2026/27 sezonunda kaleciler için hazırladığı yeşil formayı taraftarların beğenisine sundu.
  • Ederson ile imza günü organizasyonu için Kadıköy'de Chobani Stadı önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu.
  • Fenerbahçe, Ederson'un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerinde yeni katılım alınamayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin 2026/27 sezonunda kaleciler için hazırladığı yeşil forma taraftarların beğenisine sunuldu. Sarı-lacivertli kulüp, yeni formayı satın alan taraftarları kaleci Ederson ile buluşturmak için özel bir imza günü organizasyonu düzenledi.

YÜZLERCE METRELİK KUYRUK OLUŞTU

Saat 14.00'te başlayan imza günü öncesinde Kadıköy'de büyük yoğunluk yaşandı. Ederson ile buluşmak isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Chobani Stadı'na akın etti. Mağaza önünde oluşan kuyruk yüzlerce metreyi buldu.

YOĞUN İLGİ SONRASI KONTENJAN DOLDU

Taraftarların yoğun ilgisinin ardından Fenerbahçe, organizasyon için belirlenen kapasiteye ulaşıldığını açıkladı. Ederson'un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerinde yeni katılım alınamayacağı bildirildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarlarımızın yoğun ilgisiyle imza günü organizasyonumuz için yeterli kapasiteye ulaşılmıştır. Ederson'un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerine yeni katılım alınamayacaktır. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlarımız, gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ederiz."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmin Baba:

İşszi güçsüz insanlar bir baltaya sap olamama

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Yüce rabbim akıl fikir ihsan eylesin

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