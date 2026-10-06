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İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
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Tel Aviv'de binlerce karganın gökyüzünü kaplaması ürpertici manzaralar oluşturdu. Güneşi gölgeleyen dev karga sürüsü, İncil ve kutsal metinlerde geçen "yaklaşan felaket ve yıkım" kehanetlerini yeniden tartışmaya açtı.

  • Tel Aviv semalarında gün ortasında binlerce kargadan oluşan dev sürüler gökyüzünde karanlık bir bulut oluşturdu.
  • Kitab-ı Mukaddes ve kutsal metinler geleneğinde kargaların şehirlere üşüşmesi savaş, yıkım veya felaket habercisi olan kötü kehanet olarak yorumlanıyor.
  • Uzmanlar karga sürülerinin nedenini göç yolları ve şehirleşme gibi ekolojik faktörlere bağlıyor.

Gün ortasında Tel Aviv semalarını kaplayan dev karga sürüleri, kentte ürpertici bir atmosfer yarattı. Binlerce kuşun aynı anda kanat çırparak gökyüzünde oluşturduğu karanlık bulut, şehir sakinleri tarafından şaşkınlıkla izlendi. Ancak bu çığlık çığlığa uçan siyah kanatların taşıdığı mesaj, İncil ve kadim metinlerdeki kehanetleri hatırlayanlar için derin bir endişeye dönüştü.

YIKIMIN VE HÜKMÜN HABERCİSİ

Kitab-ı Mukaddes ve kutsal metinler geleneğinde kargalar; leşçil doğaları, yaklaşan savaşları ve krallıkların çöküşünü önceden sezmeleriyle bilinen en karanlık sembollerden biri olarak kabul ediliyor. Eski Ahit ve Yeni Ahit ikliminde leş kuşlarının şehirlere üşüşmesi; ilahi bir uyarının, büyük bir yıkımın veya yaklaşan bir felaketin yaklaşmakta olduğuna işaret eden "kötü bir kehanet" (bad omen) şeklinde tarif ediliyor. Tarih boyunca büyük savaşların ve salgınların eşiğinde şehirlerin üzerine çöken bu tür doğa olayları, antik dönemlerden bu yana "gökyüzünün kararması" ve "toprakların terk edileceğine dair yazılan ilahi bir hüküm" olarak yorumlanıyordu.

KADİM İNANÇLARI CANLANDIRDI

Tel Aviv sokaklarından kaydedilen görüntülerde, kargaların binaların ve meydanların üzerinde düzenli halkalar çizerek dönmesi adeta bir felaket filmi sahnesini andırdı. Kehanet meraklıları ve din tarihçileri, bu tip sıradışı kuş hareketlerinin kutsal topraklarda yaşanmasını "düzenin bozulacağı ve büyük bir hezimetin kapıda olduğu" yönündeki kehanetlerle ilişkilendirdi.

UZMANLAR FARKLI YORUMLUYOR 

Uzmanlar göç yolları ve şehirleşme gibi ekolojik nedenleri öne sürse de Tel Aviv semalarını kaplayan o simsiyah bulut, hafızalarda kadim metinlerin karanlık kehanetleriyle baş başa bir tablo bıraktı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhg hg:

o gün gelecek

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