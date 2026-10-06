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Kayseri'de apartman görevlisinin eşini öldüren emekli başçavuşa 4 suçtan ceza istendi

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Kayseri'de apartman görevlisinin eşini öldüren emekli başçavuşa 4 suçtan ceza istendi
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Kayseri'de eşini öldürmek için apartmanda görevlinin eşini bıçaklayarak öldüren emekli başçavuşun 4 suçtan cezalandırılması mütalaa edildi. Savcı, sanığın eşine silahla tehdit ve mala zarar verme, görevlinin eşine kasten öldürme ve konut dokunulmazlığı ihlalinden ceza istedi.

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için geldiği apartmanda bina görevlisinin eşini bıçaklayarak öldüren emekli başçavuşun 4 farklı suçtan cezalandırılması mütalaa edildi.

Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'nin oturduğu binaya gelerek, binada apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldüren Emekli Başçavuş İlhan Ş.'nin duruşmasında mütalaa verildi. Duruşma savcısı sanık İlhan Ş.'nin eşi Y.Ş.'ye karşı gerçekleştirdiği 'silahla tehdit', 'mala zarar verme' suçlarından, Melek Gül'e yönelik gerçekleştirdiği 'kadına karşı kasten öldürme' ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Olay

8 Aralık 2025'te Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana gelen olayda, Emekli Başçavuş İlhan Ş., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Binaya girdiği esnada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile tartışmaya başlayan İlhan Ş., kadını yanındaki bıçakla ağır yaraladıktan sonra eşinin yaşadığı eve çıktı. Baltayla kapıyı kırmaya çalışan İlhan Ş., kapının açılmaması üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine apartmana gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. İlhan Ş. de polis ekiplerince sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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