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Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

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Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço hastanede tedavi altına alındı. 75 yaşındaki oyuncunun üşütmeye bağlı bronşlarında rahatsızlık yaşadığı belirtilirken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • 75 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, üşütmeye bağlı bronşit rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyor.
  • Nuri Alço, Göksel Arsoy'un vefat haberini tedavi gördüğü hastane odasında öğrendi.
  • Nuri Alço, 2024 yılında Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, beyninde pıhtı tespit edilmiş ve aynı yıl kalp pili operasyonu geçirmişti.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço'nun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. 75 yaşındaki usta oyuncu, Göksel Arsoy'un vefat haberini de tedavi gördüğü hastane odasında öğrendi. Alço'nun üşütmeye bağlı bronşit rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Türk sinemasında rol aldığı çok sayıda yapımla hafızalara kazınan Nuri Alço'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi. Usta oyuncunun geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

ACI HABERİ HASTANE ODASINDA ALDI

Nuri Alço, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Göksel Arsoy'un vefatını da tedavi gördüğü hastanede öğrendi. Arsoy'un ölümünün ardından bir mesaj yayımlayan Alço, "Göksel ağabeyim... Başımız sağ olsun" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI

Nuri Alço, 2024 yılında Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı tespit edilen usta oyuncunun tedavisine daha sonra Ankara'da devam edilmişti. Alço, aynı yıl içerisinde kalp pili operasyonu da geçirmişti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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