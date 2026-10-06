Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor

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Alıç, aynı yıl içerisinde hem çiçeğinden hem de meyvesinden ürün alınabilmesiyle öne çıkıyor. İlkbaharda çiçek salkımları toplanırken, sonbaharın gelmesiyle birlikte bu kez meyveler için hasat dönemi başlıyor. Hem çiçeklerinin hem de meyvelerinin farklı alanlarda değerlendirilebilmesi, alıç yetiştiriciliğinin gelir potansiyelini artırıyor.

YILDA 2 KEZ HASAT EDİLİYOR

Alıçta yılın ilk hasadı, bitkinin çiçek açtığı ilkbahar aylarında gerçekleştiriliyor. Çiçek salkımları toplandıktan sonra bitki gelişimini sürdürerek sonbaharda meyve veriyor.

Meyveler parlak kırmızı renge ulaştığında ancak henüz sertliğini kaybetmeden, eylül sonu ile ekim başında toplanıyor. Böylece aynı bitkiden yıl içerisinde iki farklı dönemde ekonomik değeri bulunan ürün elde edilebiliyor.

ALIÇ MEYVESİ NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Küre biçimindeki alıç meyveleri, parlak kırmızı renge ulaştığında hasada hazır hale geliyor. Bitkisel ürünlerde kullanılmak amacıyla toplanan meyvelerin saklanabilmesi için 30-50 derece sıcaklıkta kurutulması öneriliyor.

MEYVESİ DE ÇİÇEĞİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Alıcın çiçek salkımlarının yanı sıra meyveleri de farklı ürünlerin hazırlanmasında kullanılabiliyor. Meyveler çiğ olarak tüketilebildiği gibi reçel, marmelat ve çeşitli sosların yapımında da değerlendiriliyor. Bitkinin çiçek ve meyvelerinden hazırlanan özler ise bitkisel ürünlerde kullanılıyor.

ALIÇ NEDEN DEĞERLİ?

Alıç, içerdiği flavonoidler ve fenolik bileşikler nedeniyle uzun süredir bitkisel ürünlerde değerlendiriliyor. Alıç üzerine gerçekleştirilen çalışmalar özellikle kalp ve damar sistemi üzerindeki olası etkilerine odaklanıyor. Bununla birlikte bu ürünlerin tıbbi tedavilerin yerine kullanılmaması gerekiyor.

Tek ve çift çekirdekli alıç türlerinin meyveleri benzer amaçlarla kullanılabiliyor. Ancak bütün alıç türleri tıbbi kullanım için uygun kabul edilmiyor. Kuzey Amerika kökenli ve parklarda süs bitkisi olarak yetiştirilen bazı kırmızı çiçekli türlerin tıbbi amaçlarla kullanılmadığı belirtiliyor.