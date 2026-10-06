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Spalletti'den Salah için iddialı yorum

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Spalletti'den Salah için iddialı yorum
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İtalyan teknik adam Luciano Spalletti, eski öğrencisi Muhammed Salah hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Spalletti, Salah'ın kendisiyle çalışan her teknik direktöre Ballon D'Or kazandırabilecek seviyede bir oyuncu olduğunu belirtti.

  • Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın anlık yaratıcılığıyla hareket ettiğini ve savunmacılar tarafından durdurulmasının imkânsız olduğunu söyledi.
  • Spalletti, Muhammed Salah'ın kendisiyle çalışan her teknik direktöre Ballon d'Or kazandıracak seviyede bir oyuncu olduğunu belirtti.
  • Spalletti, Dusan Vlahovic'in potansiyelini sahaya yansıtamamasını iç huzurunu ve duygusal dengesini tam sağlayamamasına bağladı.

İtalyan teknik adam Luciano Spalletti, İtalya basınının önde gelen yayın organlarından Tuttosport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı; Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, eski öğrencisi Muhammed Salah ve santrfor Dusan Vlahovic hakkında değerlendirmeler yaptı.

''KENAN'I DURDURMANIZ İMKANSIZ''

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sahadaki yeteneğine vurgu yapan Spalletti, "Kenan oynadığı maçlara estetik ve incelik katıyor. Sahada her an zekasını ortaya koyan ve ezberleri bozan bir futbolcu. Hareketlerine başlamadan önce kafasında önceden kurduğu sabit bir plan yok, tamamen anlık yaratıcılığıyla hareket ediyor. Antrenmanda bir savunmacı onun ne yapacağını tahmin etse bile Kenan yine de sıyrılmayı başarıyor. Onu tanıyor olsanız dahi durdurmanız imkânsız, inanılmaz bir yaratıcılığa sahip." dedi. 

''SALAH, ÇALIŞTIRAN HERKESE BALLON D'OR KAZANDIRIR''

Kariyerinde gelişimine katkı sağladığı oyuncular sorulduğunda Roma döneminden öğrencisi Muhammed Salah'a ayrı bir parantez açan tecrübeli teknik adam, "Açıkça belirteyim ki Salah, kendisiyle çalışan her teknik direktöre adeta Ballon d'Or kazandıracak seviyede bir oyuncu" sözleriyle Mısırlı yıldızı övdü.

''VLAHOVIC'IN DUYGUSAL DENGEYE İHTİYACI VAR''

Kariyerini Beşiktaş'ta sürdüren eski öğrencisi Dusan Vlahovic'in potansiyelini tam olarak sahaya yansıtamaması sorusuna da yanıt veren İtalyan çalıştırıcı, Sırp golcünün henüz iç huzurunu ve duygusal dengesini tam sağlayamadığını, üzerine fazla yüklenilmemesi gerektiğini dile getirerek, ''Duygusal dengeye ihtiyacı var'' dedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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