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Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?

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Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu? Haber Videosunu İzle
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
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İstanbul Ümraniye’de düzenlenen anime festivaline katılan tesettürlü genç kızların yanına gelen bir kadın, anime kültürünün gençliğe olumsuz mesajlar verdiğini savunarak tepki gösterdi. Festival alanında gençlere "Tesettürlüyüz ve buradayız. Davamıza yakışıyor mu? Düşüncelerimizle işgal altındayız" diyerek gençlere nasihatte bulundu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gerçekleşen Japon çizim sanatı anime festivali, dikkat çeken bir diyaloğa sahne oldu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivale katılan tesettürlü kızların yanına yaklaşan bir kadın, gençlere yönelik eleştirilerde bulundu.

"DÜŞÜNCELERİMİZLE İŞGAL ALTINDAYIZ"

Festival alanında bulunan tesettürlü gençlere seslenen kadın, anime kültürünün gençlik üzerindeki etkisine değinerek şu ifadelerle nasihatte bulundu: "Tesettürlüyüz ve buradayız. Davamıza yakışıyor mu? Animeler sizce gençliğe güzel bir mesaj mı? Düşüncelerimizle işgal altındayız."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlara ilişkin kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak kullanıcılar arasında tartışma başlattı. Kimileri kadının sözlerini "kültürel değerlerin korunması" açısından haklı bulurken, kimileri ise gençlerin sosyal ve hobisel faaliyetlerine bu şekilde müdahale edilmesini eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com
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