Haberler

Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti Haber Videosunu İzle
Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Houston kentinde bir ailenin evine izinsiz giren kadın, mutfakta su sebilini devirip yiyecekleri etrafa saçtıktan sonra yemek masasının altına saklandı. Ev sahipleri tarafından dışarı çıkarılan kadın bu kez sürünerek gittiği yolun karşısındaki itfaiye aracına tırmanmaya çalışırken, yaşanan sıra dışı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Houston'da Rogaciano ve Eugenia Sosa çiftinin evine, bahçede tadilat sırasında tanımadıkları bir kadın girerek mutfağa yöneldi.
  • Kadın mutfakta su sebilini devirdi, üzerine meyve suyu döktü ve bir torba fasulyeyi yırtarak mutfağı dağıttıktan sonra yemek masasının altına saklandı.
  • Polis ekipleri kadını acil durum kapsamında gözaltına aldı; savcılık ruhsal kriz izlenimi nedeniyle ceza davası açmayı reddetti.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde yaşayan Rogaciano ve Eugenia Sosa çiftinin evine, bahçede tadilat yapıldığı sırada tanımadıkları bir kadın girdi. Dışarıdaki işçilerin yanından geçerek eve giren kadın, doğruca mutfağa yöneldi.

MUTFAĞI BİRBİRİNE KATTI

Ailenin anlatımına göre silahlı olmayan kadın, evin arka tarafındaki mutfağa girdikten sonra su sebilini devirdi. Ardından üzerine meyve suyu döken kadın, bir torba fasulyeyi de yırtarak mutfağı dağıtmaya başladı. Kadın, yaptıklarının ardından yemek masasının altına girerek saklandı.

MASANIN ALTINDAN ÇIKMAMAK İÇİN YALVARDI

Rogaciano Sosa, kadını fark etmesinin ardından torununa polisi aramasını söyledi. Bunu duyan kadın ise polisin kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürerek aileden ihbarda bulunmamalarını istedi. Aile buna rağmen polisi aradı. Ardından masanın altındaki kadını dışarı çıkarmaya çalışan aile üyeleri, onu kapıya doğru sürükledi. Bir süre sonra dışarıdaki işçilerden biri de aileye yardım etti.

EVİN ÖNÜNDEN SÜRÜNEREK UZAKLAŞTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının evin kapısından dışarı çıkarıldığı görüldü. Ön basamaklardan aşağı kayan kadın, daha sonra elleri ve dizleri üzerinde ilerleyerek evden uzaklaştı.

BU KEZ İTFAİYE ARACINA TIRMANMAYA ÇALIŞTI

Ancak kadının sıra dışı hareketleri bununla da bitmedi. Sosa ailesinin anlatımına göre yolun karşısına geçen kadın, bu kez bir itfaiye aracının üzerine tırmanmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kadını acil durum kapsamında gözaltına aldı. Savcılığın ise kadının ruhsal bir kriz yaşadığı izlenimi vermesi nedeniyle hakkında ceza davası açmayı reddettiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Ormanda bedava, pazarda kilosu 600 lira! Kova kova topluyorlar

Ormanda bedava, pazarda kilosu 600 lira! Vatandaşa gelir kapısı oldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir

Özel'den “Her şeyine kefilim” dediği isim için çok ağır sözler
Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben

Yeni Partili başkanın CHP'li başkana sözleri olay! "Senin ağzını..."
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamid'in dramında yeni gelişme! Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı

Hamid'in babası denen kişi canlı yayına katıldı! DNA testi verecek mi?
Beşiktaş'a Joe Willock'tan sevindirici haber

Sevindirici haberi kulübü verdi: Adım adım Süper Lig devine geliyor
İspanya kesenin ağzını açtı! Ev alacaklara 50 bin avro faizsiz kredi

Ülke karışmıştı! Hükümetten konut krizine faizsiz kredi hamlesi
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı

Bu kadarı gerçekten de delilik!
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı

Verilen karara kendisi bile hayret edecek!

Boğazı kesilerek öldürülen Gökçe'nin son buluşmasında kahreden detay

Boğazı kesilerek öldürülen Gökçe'nin son buluşmasında kahreden detay
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı