Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi

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Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kazanırken, sarı-lacivertlilerin önüne dikkat çeken bir isim geldi. Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe'nin aracı menajerler tarafından Fenerbahçe yönetimine önerildiği ifade edildi.

MENAJERLERDEN MBAPPE ÖNERİSİ

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle mevcut kadrodaki bir futbolcuyla yolların ayrılması planlanırken, yönetimin +4 kontenjanına uygun 23 yaş altındaki isimler üzerinde de çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Bu doğrultuda menajerlerin Lille forması giyen 19 yaşındaki Ethan Mbappe'yi sarı-lacivertlilere önerdiği aktarıldı.

LILLE İLE SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin kardeşi olan Ethan Mbappe, kariyerini Lille'de sürdürüyor. Daha önce PSG altyapısında forma giyen genç futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

FENERBAHÇE İZLEMEYE ALDI

Menajerlerden gelen önerinin ardından Fenerbahçe'nin Ethan Mbappe'yi transfer listesine eklediği belirtildi. Ancak sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun transferi konusunda henüz kesin bir karar vermediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin oyuncu izleme komitesi ile futbol direktörü Oğuz Çetin'in hazırlayacağı raporların ardından Ethan Mbappe için teklif yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

BU SEZON 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sol ayağını kullanan ve Fransa U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Ethan Mbappe, bu sezon Lille formasıyla 6 resmi karşılaşmaya çıktı. 19 yaşındaki futbolcu ligde 1 kez fileleri havalandırırken, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in Real Betis'e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada da 1 asist yaptı.