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Kaldırımda yürüyordu! Attığı son adım hayatına mal oldu

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Kaldırımda yürüyordu! Attığı son adım hayatına mal oldu
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaldırımda yürüyen 85 yaşındaki Hasan Ayvaz, dengesini kaybederek yere düştü. Başını taşa çarpan Ayvaz, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm kontrollerine rağmen kurtarılamadı.

Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde, kaldırımda yürüyüş yapan 85 yaşındaki Hasan Ayvaz, aniden dengesini kaybederek yere yığıldı. Düşme esnasında başını sert bir şekilde taşa çarpan yaşlı adam, ağır darbe alarak bilincini kaybetti.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ ANCAK KURTARILAMADI

Yaşlı adamın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Hasan Ayvaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, gerekli incelemelerin ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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