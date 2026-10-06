13 yaşındaki Alican yatağında hareketsiz bulundu! Ölüm nedeni kahretti

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Kadirli'de 8'inci sınıf öğrencisi Alican Başdoğan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç yaştaki ölüm, ailesini, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

Dün sabah saatlerinde, Şehit Harun Saltalı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Alican Başdoğan'ın evindeki yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Başdoğan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Başdoğan'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi. Alican'ın ölümü ailesi, yakınları, okuldaki öğretmenleri ve arkadaşları arasında üzüntüye neden oldu.

MİLLİ EĞİTİMDEN TAZİYE ZİYARETİ

Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu, okul idaresi ve öğretmenlerle birlikte Başdoğan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı