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Bu kez muradına erecek mi? Trump yeniden Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

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Bu kez muradına erecek mi? Trump yeniden Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
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ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü için bir kez daha aday gösterildi. Trump’ın adaylığı, bazı ülke liderleri ve siyasetçilerin girişimleriyle gündeme gelirken, Nobel Komitesi aday listesini resmi olarak açıklamıyor. Ödül 9 Ekim'de sahibini bulacak.

  • ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Nobel Barış Ödülü'ne Kamboçya, İsrail ve Pakistan liderleri tarafından aday gösterildi.
  • Nobel Komitesi aday isimlerini resmi olarak doğrulamıyor ve başvuru bilgilerini 50 yıl boyunca gizli tutuyor.
  • 2025 Nobel Barış Ödülü Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado'ya verildi.

Abd Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne yeniden aday gösterildi. Trump'ın adaylığı, resmi adaylık sürecinin tamamlanmasının ardından bazı ülke liderleri ile siyasetçilerin yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi.

ÜÇ ÜLKE LİDERİNDEN ADAYLIK DESTEĞİ 

Kamboçya, İsrail ve Pakistan liderleri, Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı. Ancak Nobel Komitesi aday isimlerini resmi olarak doğrulamıyor ve başvuru bilgilerini 50 yıl boyunca gizli tutuyor. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan adaylıklar, yalnızca aday gösteren kişi veya kurumların kendi beyanlarına dayanıyor.

Trump için adaylık girişimleri 2025 yılından itibaren yoğunlaşmıştı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve İsrail Knesset Başkanı Amir Ohana, Trump'ın 2026 ödülüne aday gösterilmesi amacıyla ortak bir çalışma başlatmıştı. Ayrıca ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi senatörler Bill Cassidy ve John Barrasso tarafından Trump'ın adaylığını tavsiye eden karar tasarısı, 21 Ekim 2025'te Senato'ya sunulmuştu.

2025 ÖDÜLÜ MACHADO'YA VERİLMİŞTİ 

Trump'ın Nobel adaylığı, 2025 Barış Ödülü'nün Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado'ya verilmesinin ardından tekrar tartışılmaya başlandı. Reuters'ın aktardığına göre, Trump 2025 boyunca ödülü kazanmak adına yoğun diplomasi yürüttü; Machado ise daha sonra Nobel madalyasını sembolik olarak Trump'a takdim etti.

ÖDÜLÜN SAHİBİ 9 EKİM'DE AÇIKLANACAK 

2026 Nobel Barış Ödülü'nün kazananı 9 Ekim'de duyurulacak. Nobel Komitesi'nin resmi takvimine göre açıklama, Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek.  

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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