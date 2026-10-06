Haberler

İstanbul'da forex dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 95 zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da forex dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 95 zanlı gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli ve Beyoğlu'nda yatırım vaadiyle forex dolandırıcılığı yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda, çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 95 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 95 zanlı gözaltına alındı.

FOREX DOLANDIRICILARINA OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, Şişli ve Beyoğlu ilçelrinde yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

95 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 95 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Eurovision'da sürpriz ayrılık! Çekya yarışmadan çekildi

Eurovision'dan bir ülke daha çekildi! Sebebini duyan şaşırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben

Yeni Partili başkanın CHP'li başkana sözleri olay! "Senin ağzını..."
13 yaşındaki Alican yatağında hareketsiz bulundu! Ölüm nedeni kahretti

Daha 13 yaşındaydı! Alican'ın ölüm nedeni kahretti
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı

Milli yıldızımız maç öncesi ısınmak yerine bakın telefonunda ne yaptı
Gemlik'te yaşlı çiftin öldürülmesinin arkasından dambıl gürültüsü çıktı! Üst kat komşusu adliyede

Yaşlı çiftin katil zanlısı üst komşu! Sebep dambıl gürültüsü
Meloni'den yapay zekaya karşı sıra dışı hamle! Artık kimse onu taklit edemeyecek

Meloni'den sıra dışı hamle! Artık kimse onu taklit edemeyecek
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...

TFF Başkanlığı'na yeşil ışık yaktı!
Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Evleneli sadece 45 gün olmuştu! Motosikletlerine arkadan çarptı