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Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor

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Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
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TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifiyle vizesiz seyahat imkanı sağlayan yeşil pasaportun kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde belirli kıdem ve üyelik şartlarını taşıyan muhtarlar, mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendisler ve mimarlar da hususi damgalı pasaport sahibi olabilecek.

  • TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle yeşil pasaport hakkının kapsamının genişletilmesi öngörülüyor.
  • Teklif kapsamında muhtarlar, mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendisler ve mimarlar yeşil pasaport alabilecek.
  • Mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendisler ve mimarlar için 15 yıl kıdem şartı aranıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan yeni kanun teklifiyle yeşil pasaport hakkının kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. Düzenlemenin yasalaşması halinde belirli kıdem ve üyelik şartlarını taşıyan muhtarlar, mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendisler ve mimarlar da vizesiz seyahat imkanı sağlayan hususi damgalı pasaport alabilecek.

Pek çok ülkeye vizesiz seyahat etme olanağı sunan hususi damgalı (yeşil) pasaport uygulamasında kapsamın genişletilmesi amacıyla Meclis Başkanlığına yeni bir kanun teklifi verildi. YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından hazırlanan teklif, kamu hizmeti sunan ve uluslararası alanda mesleki faaliyet yürüten yeni grupları hedefliyor.

VİZE ENGELİ MESLEKİ FAALİYETLERİ AŞIYOR

Meclis Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde, söz konusu meslek mensuplarının yurt dışındaki eğitim, seminer, kongre ve toplantılara katılım sağlarken ciddi vize engelleriyle karşılaştığı vurgulandı. Evrak ve başvuru şartlarının eksiksiz karşılanmasına rağmen alınan vize redlerinin tıp, inşaat, farmakoloji ve finans gibi kritik sektörlerde tecrübe paylaşımını aksattığı belirtildi. Ayrıca seçilmiş köy ve mahalle muhtarlarının da uluslararası projeleri inceleme hususunda benzer engellere takıldığı ifade edildi.

İŞTE YEŞİL PASAPORT ÖNERİLEN 6 MESLEK GRUBU VE ŞARTLARI

İçişleri Komisyonuna sevk edilen kanun teklifinde, hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilmesi öngörülen meslek grupları ve aranan kriterler şu şekilde sıralandı:

  • Muhtarlar: Seçilmiş köy ve mahalle muhtarları.
  • Mali Müşavirler: TÜRMOB ve bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirler ile en az 15 yıl kıdemi bulunan serbest muhasebeci mali müşavirler.
  • Eczacılar: Türk Eczacıları Birliğine (TEB) üye ve mesleğinde 15 yılını tamamlamış serbest eczacılar.
  • Doktorlar: Türk Tabipleri Birliğine (TTB) üye ve meslekte 15 yılını doldurmuş serbest çalışan doktorlar.
  • Mühendis ve Mimarlar: TMMOB üyesi ve meslekte en az 15 yılını tamamlamış mühendis ile mimarlar.

TEKLİF İÇİŞLERİ KOMİSYONUNDA

16 Eylül tarihi itibarıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, 1 Ekim günü değerlendirilmek üzere İçişleri Komisyonuna sevk edildi. Teklifin komisyondan geçip Genel Kurulda kabul edilerek yasalaşması halinde, şartları sağlayan meslek mensupları yeşil pasaport alma hakkına kavuşacak.

Kaynak: Haberler.com
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