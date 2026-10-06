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Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde deney sonrası koku tedirginliğe neden oldu

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Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde deney sonrası koku tedirginliğe neden oldu Haber Videosunu İzle
Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde deney sonrası koku tedirginliğe neden oldu
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Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders sırasında yapılan deneyin ardından yayılan koku, okulda kısa süreli tedirginliğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk veya risk oluşturabilecek duruma rastlanmazken, herhangi bir öğrencinin de yaralanmadığı veya kokudan etkilenmediği öğrenildi.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders sırasında gerçekleştirilen deneyin ardından çevreye yayılan koku üzerine okul yönetimi durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri tarafından kokuya ilişkin detaylı ölçüm ve kontroller gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk veya risk oluşturabilecek duruma rastlanmadı.

NEYSE Kİ KİMSE ETKİLENMEDİ

Olayda herhangi bir öğrencinin yaralanmadığı veya kokudan etkilenmediği öğrenildi. Tedbir amaçlı çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler okuldan ayrıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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