Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde deney sonrası koku tedirginliğe neden oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders sırasında gerçekleştirilen deneyin ardından çevreye yayılan koku üzerine okul yönetimi durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri tarafından kokuya ilişkin detaylı ölçüm ve kontroller gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk veya risk oluşturabilecek duruma rastlanmadı.

NEYSE Kİ KİMSE ETKİLENMEDİ

Olayda herhangi bir öğrencinin yaralanmadığı veya kokudan etkilenmediği öğrenildi. Tedbir amaçlı çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler okuldan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı