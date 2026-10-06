Zonguldak'ta serum takılacağı sırada hastaneden kaçtı! 5 gün sonra dağda sağ bulundu

Zonguldak'ta serum takılacağı sırada hastaneden kaçtı! 5 gün sonra dağda sağ bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde rahatsızlanınca akrabaları tarafından hastaneye getirilen 60 yaşındaki İzzet T., serum takılacağı sırada kaçarak dağlık alana gitti. Jandarma ve polisin arama çalışmasıyla 5 gün sonra sağ bulunan İzzet T.'nin bu sürede bahçelerden topladığı biber ve domateslerle beslendiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 60 yaşındaki İzzet T., hastanede serum takılacağı sırada kaçtıktan 5 gün sonra dağlık alanda sağ olarak bulundu.
- İzzet T.'nin bahçelerden topladığı biber ve domateslerle beslendiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 5 gün önce akrabalarının getirdiği hastanede serum takılacağı sırada kaçarak dağlık alana giden İzzet T. (60) sağ olarak bulundu. İzzet T.'nin bahçelerden topladığı biber ve domateslerle beslendiği öğrenildi.
SERUM TAKILACAĞI SIRADA HASTANEDEN AYRILDI
Olay, 5 gün önce Ereğli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Bekar olan ve yalnız yaşayan İzzet T., rahatsızlanınca akrabaları tarafından hastaneye getirildi. Muayene işlemleri yapılıp serum takılacağı esnada İzzet T., hastaneden ayrıldı. Yakınları bir daha kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.
5 GÜN BİBER VE DOMATESLE BESLENDİ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede İzzet T.'nin hastane çevresindeki dağlık alana gittiği tespit edildi. Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışması sayesinde İzzet T. kaybolduktan 5 gün sonra sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolleri için hastaneye getirilen İzzet T.'nin bahçelerden topladığı biber ve domateslerle beslendiği öğrenildi. İzzet T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.