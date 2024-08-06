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Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

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Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Emrullah Köroğlu, Fashion Week Cappadocia'da sergilediği defile ile büyük beğeni topladı. Koleksiyonunda doğal kumaşlar ve Anadolu'nun kültürel motiflerini kullanan Köroğlu, modern kesimlerle birleştirerek eşsiz bir estetik sundu. Cappadocia'nın mistik atmosferinden esinlenen renk paleti ve el işçiliği detayları, defileye damgasını vurdu. Köroğlu'nun sürdürülebilir moda anlayışıyla tasarladığı bu koleksiyon, moda severlerden büyük beğeni topladı.

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Emrullah Köroğlu, Fashion Week Cappadocia'da sergilediği muhteşem defile ile izleyicileri adeta büyüledi. Doğal kumaşlar ve Anadolu'nun zengin kültürel motiflerinden ilham alan koleksiyon, modern kesimlerle birleşerek eşsiz bir estetik sundu. Cappadocia'nın mistik atmosferinden esinlenen renk paleti ve el işçiliği detayları, defileye damgasını vurdu.

Köroğlu'nun sürdürülebilir moda anlayışıyla tasarladığı bu benzersiz koleksiyon, moda severlerden büyük beğeni topladı. Organik pamuk, keten ve ipek gibi doğal kumaşların kullanıldığı parçalar, çevre dostu olmanın yanı sıra zarafetleriyle de göz kamaştırdı. Anadolu'nun geleneksel motifleri, modern kesimlerle harmanlanarak benzersiz bir estetik oluşturdu.

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Defilede kullanılan renk paleti, Cappadocia'nın doğal güzelliklerinden esinlenerek toprak tonları, pastel renkler ve doğal taşların renklerini içeriyordu. Bu renkler, defileye sıcak ve huzurlu bir atmosfer kattı. Ayrıca geleneksel el işçiliği teknikleriyle bezenmiş detaylar, her parçaya özgünlük katarken izleyicilere sanatsal bir şölen sundu.

Moda dünyasının önemli isimleri ve ünlülerin de katıldığı defilede, moda eleştirmenleri Emrullah Köroğlu'nun koleksiyonunu "büyüleyici" ve "sanat eseri" olarak nitelendirdi. Fashion Week Cappadocia'nın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olan bu defile, uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Emrullah Köroğlu, bir kez daha moda dünyasının en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Sürdürülebilir moda konusundaki kararlılığı ve benzersiz tasarımlarıyla, moda severlere ilham vermeye devam ediyor.

Ünlü modacı Köroğlu, özel tasarımını Türkiye Güzeli seçilen ve ülkemizi Çin'de kainat güzelliği yarışmasında temsil edecek olan manken İlayda Zerin'e giydirdi. Özel tasarım ve koleksiyon beğeni ve alkış yağmuru topladı.

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Aydın Açık'ın kurucusu olduğu AFWEU Fashion Weeks kapsamında 7.'si düzenlenen Kapadokya Moda Haftasında aynı zamanda defilenin ayakkabı sponsoru Sadık Yılmaz oldu.

Defileye katılan Türk modeller

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Mehsem Şevval Köroğlu

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

İlayda Zerin

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Feride Kaya

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Ecem Gül

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Tuce Kaya

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Ayda Sal

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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Köroğlu Moda Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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