Zonguldak'ta feci kaza! Park halindeki aracın arkasındaki kadın hayatını kaybetti, sürücü yaya kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki otomobile arkadan çarptı. Savrulan aracın arkasında bulunan 61 yaşındaki Necla Aydın, aracın altında kalarak ağır yaralandı ve hastanede kurtarılamadı. Aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtığı belirtilen sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı.
- Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Üçyol-Kilimli kara yolunda kontrolden çıkan 14 DN 587 plakalı otomobil, park halindeki 67 SK 478 plakalı otomobile arkadan çarptı.
- Çarpma sonucu park halindeki aracın arkasında bulunan 61 yaşındaki Necla Aydın aracın altında kalarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
- Kaza sonrası aracını olay yerinde bırakan sürücü Hüsnü G. yaya olarak kaçtı; polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı park halindeki otomobilin arkasında bulunan Necla Aydın (61) hayatını kaybetti. Kaza yapan otomobil sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçtı.
PARK HALİNDEKİ ARACA ARKADAN ÇARPTI
Kaza, saat 21.30 sıralarında Üçyol-Kilimli kara yolunda meydana geldi. Üçyol'dan Kilimli yönüne seyir halinde olan Hüsnü G. yönetimindeki 14 DN 587 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobilin arkasında bulunan Necla Aydın, aracın altında kalarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ YAYA OLARAK KAÇTI
Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.