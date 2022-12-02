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Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Magazin Haberleri

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede şıklık yarışı yaşandı.

Gq Türkiye"Men Of The Year Ödülleri" dün gece verildi. Puhutv'de canlı yayınlanan törende, 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi.

Bu yıl "co-existence" mottomuzla birlikte var olmayı teması benimsendi. Birçok kategoride ödül verilirken Yılın Ekran Yüzü ödülünü Berk Oktay, Yılın En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü Uraz Kaygılaroğlu, Yılın Kadını Ödülü'nü de Merve Dizdar aldı.

Şıklığıyla göz kamaştıran Ece Sükan, gecede ünlü isimleri karşılayarak sohbet etti. Törende boy gösteren ünlü isimler, şıklıklarıyla dikkat çektiler.

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ünlü isimler, GQ Türkiye Ödül Töreni'nde şıklık yarışına girdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Nilperi Şahinkaya Nesrin Cavadzade Merve Dizdar GQ Türkiye Magazin Haberler

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