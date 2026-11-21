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Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyalet Meclisinde milletvekili Jordan Lane, veda konuşmasında kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyalet Meclisi, renkli anlara sahne oldu. Ryde seçim bölgesini temsil eden 32 yaşındaki Liberal Partili milletvekili Jordan Lane, meclisteki son konuşması sırasında ceketin yüzük kutusunu çıkararak uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Natalie'ye evlenme teklif etti. Lane konuşmasının sonunda, "Sayın Başkan, Ryde milletvekili olarak son sorum büyük aşkım Natalie'ye. Benimle evlenir misin?" dedi. O anlar alkış ve tezahüratlarla karşılandı. Kız arkadaşı teklifi kabul ederken, milletvelili Lane mizahi bir dille resmi parlamento kayıtlarında kız arkadaşının "evet" dediğinin belirtilmesini istedi.

Çiftin 10 yıldan uzun süredir birlikte olduğu öğrenildi.

Ryde milletvekili Lane, 6 Kasım'da Mart 2027'deki Yeni Güney Galler eyalet seçimlerine katılmayacağını açıklamıştı. Lane bu nedenle yaptığı veda konuşmasında, siyasi yolculuğuna, seçim bölgesine ve kendisine destek veren insanlara dair düşüncelerini paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı