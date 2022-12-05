Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdı
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Altın Kelebek Ödülleri dün gece gerçekleşen görkemli törenle sahiplerini buldu. Geceye katılan ünlü isimler ise adeta şıklık yarışına girdi. İşte ünlülerin Altın Kelebek kombinleri.
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi dün akşam düzenlendi. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende ünlü isimler iddialı tarzlarıyla boy gösterdi. İşte ünlülerin göz kamaştıran kombinleri...