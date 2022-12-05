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Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdı

Magazin Haberleri

Altın Kelebek Ödülleri dün gece gerçekleşen görkemli törenle sahiplerini buldu. Geceye katılan ünlü isimler ise adeta şıklık yarışına girdi. İşte ünlülerin Altın Kelebek kombinleri.

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi dün akşam düzenlendi. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende ünlü isimler iddialı tarzlarıyla boy gösterdi. İşte ünlülerin göz kamaştıran kombinleri...

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıDemet Özdemir

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıPınar Deniz

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıÇağla Şıkel

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıİlayda Alişan

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıŞevval Sam

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıHafsanur Sancaktutan

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıSu Burcu Yazgı Coşkun

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıNilsu Aktaş

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıÖzgü Kaya

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdı

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıBengü

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıEbru Yaşar

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıEzgi Mola

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıMüge Anlı

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıCeyda Kasabalı- Fırat Albayram

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıZeynep Bastık-Edis

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Gösteri dünyasının güzelleri göz kamaştırdıCansu Taşkın

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Altın Kelebek Ödülleri Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

J yuc:

PINAR DENIZ, BENGU, EZGI MOLA VE MUGE ANLI'NIN TARZLARINI HIC TUTMADIM BIDE TURBAN TAKSAYDILAR TAM OLSAYDI. ODUL TORENINE GELIYORSUN INSAN BIRAZ ACIK GIYINIR GOZE HITAP EDER BUNLARI KAPIDAN ALMAMALARI LAZIMDI.

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