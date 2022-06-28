Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

Türk sinemasının sayısız projesinde yer alan Cüneyt Arkın, dün gece rahatsızlanarak Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayatını kaybetti.

VEFAT ETTİĞİ HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini yer verildi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PAYLAŞIM YAĞDI

Cüneyt Arkın'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini de yıktı. 85 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun adı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı.

İşte ünlü isimlerin Cüneyt Arkın paylaşımları...

EMRE AYDIN

"Hoşça kal seni çok seviyoruz"

HATİCE

"Çok üzgünüm büyük bir çınar devrildi. Mekanın cennet olsun Cüneyt Arkın. Rabbim ailesine sabırlar versin. Seni unutmayacağız."

ATA DEMİRER

"Seni çok sevdik nurlar içinde yat Cüneyt Arkın. Pandizot kumaşı koltuklardan izledik ilk kez teyyara sinemasında yıllar yıllar önce. Sinema gibi sen de hep var olacaksın."

GÜL SUNAL

"Ne yazacağımı bilmiyorum..."

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sinemanın bana kattığı değerlerden sevgili arkadaşım Cüneyt Arkın'ın vefat haberi ile derin üzüntü içindeyim. Türk sineması bir ustasını, bir çınarını daha kaybetti bugün. Sinemamıza büyük izler bırakan canım arkadaşım benim, filmlerinle yaşayacaksın kalplerimizde. Sevgili ailesinin başta olmak üzere hepimizin başı sağ olsun."

CEM BELEVİ

"Mekanın Cennet olsun. Çocukluğumuz, beyefendilik idolümüz"

HAKAN PEKER

"Türk sinemasının efsane sanatçısı Cüneyt Arkın ağabeyimi kaybettik. Tüm sevenlerine, ailesine ve arkadaşlarına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin asla unutulmayacaksın. Çok üzüldüm."

AYŞE ARMAN

"Ah çok çok üzüldüm. O, hepimizin Cüneyt Arkın'ı... Hepimizin çocukluğu… ilk aşkıydı… O çok güzel bakan adam, bugün hayata gözlerini yumdu... Çok çok üzgünüm. Güle güle Kara Murat, güle güle Malkoçoğlu, güle güle Battal Gazi... Işıklar içinde uyu. Hepimiz seni çok sevdik."

IŞIN KARACA

"Kelimeleri yok. Yüreğimiz eksik bir güne uyandı… Yattığın yer Nurla dolsun. Mekanın cennet olsun büyük usta. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok üzgünüm…"

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

TAN TAŞÇI

BARIŞ ATAY

CELİL NALÇAKAN

İBRAHİM BÜYÜKAK

SILA GENÇOĞLU

NURGÜL YEŞİLÇAY