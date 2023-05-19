7. Türkiye Altın Marka Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu
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Maximum Group Ana Sponsorluğunda BIG Creative Medya Organizasyon A.Ş tarafından organize edilen 7. Türkiye Marka Zirvesi / 7. Altın Marka Ödülleri, 18 Mayıs 2023 tarihinde Raffles Hotel'de sahiplerini buldu.
Ünlü manken sunucu Ece Erken ve ünlü sunucu Mesut Yar'ın sunumu ile organize edilen Altın Marka Ödüllerine; iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Küresel Isınmaya Dur De! Sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte "Zirvedeki Markalar Konuşuyor" başlıklı panele ise; Renault MAIS Ceo'su Berk Çağdaş, Dizayn Vip Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, Kığılı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hilal Suerdem konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye'nin iş prestijli iş ve ödül gecesi 7. Türkiye Marka Zirvesi / 7. Altın Marka Ödülleri 18 Mayıs Perşembe günü Zorlu Center Raffles Hotel'de Maximum Group Ana Sponsorluğunda gerçekleşti. Yılın enlerinin ödüllendirildiği gecede; Yılın Ceo'su Renault Maıs Ceo'su Berk Çağdaş, Yılın Giyim Markası Kığılı, Yılın Enerji Markası Shell &Turcas, Yılın Reklam Markası Halkbank-Kerem Alışık, Yılın Havayolu Markası Pegasus, Yılın Programı Babala TV Mevzular Açık Mikrofon, Yılın İletişim Markası Turkcell, Yılın İyilik Hareketi CZN Burak, Yılın Uluslararası Turizm Markası Raffles Hotel, Yılın Dekorasyon Markası Bodrum Mutfak Mobilya seçildi. Aynı zamanda geceye ünlü isimler eşlik etti.
Ödül törenin amacının Türk markalarının, Türkiye ve dünyadaki bilinirliğini arttırmak ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Bu yılki zirvemizde ana fikrimiz Türkiye'nin en prestijli iş ve marka ödüllerini dağıtmanın yanı sıra, hem iş dünyasının fikir önderlerini bir araya getiriphem de önemli bir sosyal sorumluluğa yani küresel ısınma felaketinin olası etkilerine dikkat çekmek amacını güdüyor. Bu yıl 7.sini gerçekleştirdiğimiz organizasyonun başarısını daha da yukarılara taşımak için her yıl farklı bir yenilik katıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler ile amacımız Türkiye'nin global markaları ile başarılı yerel markalarının buluşması. Her sektörden her iş kolundan markalar katılım gösteriyor. Kendini anlatmaya, tanıtmaya fırsat bulamayan o kadar çok markamız var ki. Bu noktada verilecek ödüllerin önemi ortaya çıkıyor. Törende ödül alan tüm markalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Geceye ana sponsorluk yapan Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Gecenin Ana Sponsorluğunu yapan Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram, gecede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin global ve yerel markalarının buluştuğu bu organizasyona bir kere sponsor olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi hepimizi çok üzdü. Ama millet olarak kenetlenerek acımızı hafifletmeye çalıştık. Umuyorum ki bir daha böyle acıları yaşamayız. Ayrıca Küresel Isınmaya karşı elimizden gelen her şeyi yaparak yarınlarımıza umutla bakmak gerek. Böyle bir organizasyonda bu tema gerçekten anlamlı" ifadelerini kullandı.
Gecede ayrıca ünlü popçu Rafet El Roman muhteşem bir mini konser verirken izleyenleri geçmişe götürdü.
YILIN CEO'SU _ RENAULT MAIS CEO'SU BERK ÇAĞDAŞ
YILIN DEKORASYON MARKASI- BODRUM MUTFAK MOBİLYA
YILIN İŞ ADAMI _ İSMAİL KARTAL _ BORDO İNŞAAT YÖN. KRL.BŞK
YILIN İŞ KADINI _ YAĞMUR KALYONCU
YILIN OTOMOTİV MARKASI – RENAULT
YILIN REKLAM FİLMİ _ HALKBANK _ KEREM ALIŞIK
YILIN ENERJİ MARKASI _ SHELL & TURCAS
YILIN GİYİM MARKASI – KIĞILI
YILIN HAVAYOLU MARKASI – PEGASUS
YILIN PROGRAMI _ BABALA TV Mevzular Açık Mikrofon
YILIN İYİLİK HAREKETİ _ CZN BURAK
YILIN İLETİŞİM MARKASI – TURKCELL
KIBRIS'TA YILIN İNŞAAT MARKASI _ ŞİFA CONSTRUCTİON
YILIN KURUMSAL MARKASI _ FİNBER HOLDİNG
YILIN İHRACAT MARKASI _ ELEGANT COLORS
YILIN EV TEKSTİLİ MARKASI _ HERMOSA
YILIN EĞİTİM MARKASI – NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VAKFI
YILIN GASTRONOMİ MARKASI – DANIŞ RESTAURANT
YILIN SÜPER MARKASI _SUPER BRAND AWARD OF THE YEAR - DİZAYN VIP GROUP
YILIN SAĞLIK MARKASI – AVİCENNA HASTANELER GRUBU
YILIN SEYAHAT ACENTASI – TATİLSA
YILIN EN BAŞARILI GENEL MÜDÜRÜ _ ANDREW STEELE _ RAFFLES HOTEL
ULUSLARASI TURİZM MARKASI_ RAFFLES HOTEL
YILIN E TİCARET MARKASI – EDWOX
YILIN MODÜLER MOBİLYA MARKASI _ BOFİGO
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MARKASI - TİNY KÖY PROJE MİMARLIK – ALİ AKKAYA
YILIN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI - YAŞAR İZSİZ
YILIN İNŞAAT PROJESİ - İZSİZ TOWER
YILIN HALI MARKASI _ KARMEN HALI
YILIN İNŞAAT MARKASI -BEYLER İNŞAAT
YILIN MÜCEVHER TASARIMCISI _ CANAN KANO
YILIN STK BAŞKANI _ NİHAT TANRIKULU
TÜRKİYE'DE YILIN TURİZM YÖNETİCİSİ _ UĞUR TALAYHAN
BEST INTERNATIONAL RESTAURANT OF THE YEAR _ MADHU'S
YILIN GIDA MARKASI - KARKAS ÇİFTLİK
YILIN SAĞLIK TURİZMİ MARKASI _ SG ESTETİK
YILIN MEDİKAL ESTETİK DOKTORU _ DOKTOR SEVGİ EKİYOR
YILIN GAZETESİ _ POSTA GAZETESİ
YILIN HABER KANALI _ CNN TÜRK
YILIN HABER PROGRAMI - CEM KÜÇÜK İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE - TGRT HABER
YILIN ERKEK HABER SUNUCUSU_ GÖKHAN TAŞKIN _ TV100
YILIN KADIN HABER SUNUCUSU _ DİLARA SAYAN _ HABER GLOBAL
YILIN KADIN TELEVİZYON GAZETECİSİ _ FULYA ÖZTÜRK _ CNN TÜRK
YILIN ERKEK TELEVİZYON GAZETECİSİ _ MEHMET AKİF ERSOY _ HABERTÜRK
YILIN SPOR PROGRAMI _ STÜDYODA FUTBOL _ TGRT HABER
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