Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye giden Papa, bu sabah ITA Havayollarının seyahati için tahsis ettiği ve üzerinde Papalık arması bulunan özel uçakla yerel saatle 07.40'ta (TSİ 09.40) Roma Uluslararası Leonardo da Vinci Havaalanı'ndan (Fiumicino) hareket etti.

BAKAN ERSOY KARŞILADI

Papa'yı taşıyan "AZ 4000" sefer numaralı ITA Havayollarına ait "A320neo" tipi özel uçak TSİ 12.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na vardı. Papa 14. Leo'yu havalimanında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı heyet karşıladı.

ZİYARETİ 70'İ AŞKIN GAZETECİ TAKİP EDİYOR

Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan 70'i aşkın gazeteci Türkiye'ye geldi.

İLK DURAĞI ANITKABİR OLACAK

Papa 14. Leo'nun, başkent Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir olacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayacak olan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşılayacak, ardından iki lider baş başa görüşmeye geçecek. Papa, burada ayrıca resmi yetkililerin yanı sıra sivil toplum ve kordiplomatik temsilcilerle de bir araya gelecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Papa 14. Leo, Külliye'deki temaslarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek. Başkentteki resmi temasların ardından Papa 14. Leo, aynı gün akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geçecek.

İZNİK'TE AYİNE KATILACAK

Yarın da İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek. Papa 14. Leo, aynı gün öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gidecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.

SULTANAHMET'İ DE ZİYARET EDECEK

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunacak, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek.

Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak.

VOLKSWAGEN ARENA'DA AYİN DÜZENLENECEK

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek. Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

TÜRKİYE'YE GELEN 5. PAPA

Papa 14. Leo, Türkiye'ye gelen 5. Papa oldu. Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.

AZİZ NEOFİTOS BAZİLİKASI'NIN ÖNEMİ

Öte yandan; Papa 14 . Leo'nun İznik'te ziyaret edeceği Aziz Neofitos Bazilikası'nda 2015'te başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmaları sürüyor. Kilisenin İznik'in bilinen en büyük kilisesi olduğuna dikkati çeken Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, bugüne kadar yapılan kazılarda elde edilen verileri, bulguları, kalıntıları, kültür varlıklarını da bir araya getirip değerlendirerek, buranın yüzyıllardır varlığı bilinen ancak bir türlü keşfedilememiş Kutsal Pederler Kilisesi olduğunu öne sürdüklerini ve bu hipotezin Hristiyan aleminde kabul gördüğünü vurguladı.

"HRİSTİYANLAR AÇISINDAN HAC MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR"

Şahin, "Papa, şu anda bulunduğumuz alanı ziyaret ederek, bu kiliseyi bir anlamda belki Hristiyanlar açısından hac merkezi haline getirilebilir. Bu kilise, Papa'nın ziyaretinden sonra önemli bir uğrak yeri olabilirse ülkemiz, inanç turizmi açısından çok önemli bir destinasyona sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Ön kullanım evresinde Aziz Neophytos adına küçük bir kilise olarak inşa edilen yapının 358 depreminde yıkıldığı, 380 yılından sonra ikinci evresinde Kutsal Pederler Kilisesi olarak inşa edildiği ortaya çıktı.

HRİSTİYANLIĞIN BÜTÜN MEZHEPLERİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN TOPLANTI

İznik'te 20 Mayıs-25 Temmuz 325'te düzenlenen Birinci Konsil'in Hristiyanlığın bütün mezhepleri tarafından kabul edilen bir toplantı olduğunu dile getiren Şahin, yazılı kaynakların Birinci Konsil'in yapıldığı yer için İznik'te küçük bir kiliseye işaret ettiğini, yaptıkları çalışmalar sonucunda toplantının gerçekleştirildiği bu küçük kilisenin bazilikanın ilk evresindeki hali olduğunu tespit ettiklerini söyledi.